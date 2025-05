Der österreichische Ex-Fußballnationalspieler Stefan Maierhofer gibt wohl ein Comeback im Profisport - als Kicker bei der ELF-Franchise Vienna Vikings.

In der European League of Football (ELF) bahnt sich wohl ein interessanter Coup rund um die Vienna Vikings an.

Wie der österreichische Journalist Peter Linden berichtet, soll der frühere Fußballstar Stefan Maierhofer die Vikings in der ELF-Saison 2025 als Kicker verstärken.

Erst kürzlich hatte der 42-jährige Maierhofer seine Rückkehr in den Profisport angekündigt.

"Ich werde im Sommer mein Comeback als Spieler geben. Ich werde um Titel mitspielen und in schönen Stadien in Europa auflaufen", sagte Maierhofer in einem Video, das er auf seinen Social-Media-Plattformen postete.