ELF-Champion Stuttgart Surge verliert seinen Head Coach. Jordan Neuman wird Offensiv Coordinator in Wien.

Die Vienna Vikings haben einen neuen Offensiv Coordinator: Jordan Neuman wechselt zur kommenden Saison nach Wien.

Der 42-jährige US-Amerikaner holte in der vergangenen Saison mit Stuttgart Surge den Titel in der European League of Football.

Bereits zwischen 2011 und 2013 war Neuman als OC bei den Vikings. An der Seite von Head Coach Chris Calaycay holte er zwei Austrian Bowls und den Eurobowl-Titel nach Wien.

Vor seinem Engagement in Stuttgart trainierte Neuman die Schwäbisch Hall Unicorns. Nach zwölf Jahren in Deutschland zieht es ihn nun also zurück nach Österreich