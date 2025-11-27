Die bisherige ELF-Franchise Rhein Fire darf auch künftig den prestigeträchtigen Namen führen. Die Zusage erhalten die Düsseldorfer von der NFL.

Aufatmen in Düsseldorf!

Rhein Fire darf auch weiterhin unter dem berühmten Namen antreten, obwohl sich die Franchise offenbar aus der European League of Football (ELF) zurückzieht.

Das bestätigte Rhein Fire am Donnerstagabend in den sozialen Medien. "Die NFL hat der Number One Sportbetriebs GmbH die weitere Nutzung des Teamnamens 'Rhein Fire' angeboten", hieß es im Statement der Football-Franchise.

Dabei hatte sich Rhein Fire durchaus schon darauf vorbereitet, künftig unter anderem Namen aufzutreten. "Ein Name ist das eine. Die Menschen sind am Ende der entscheidende Faktor", erklärte Geschäftsführer Daniel Thywissen noch vor wenigen Wochen.