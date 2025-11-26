ELF und EFA beenden Streit um den europäischen Football - so sieht die Einigung aus

Die European League of Football und die European Football Alliance haben eine Partnerschaft bekanntgegeben, die den Spielbetrieb im paneuropäischen Football im Jahr 2026 sichern soll.

von Kai Esser

Die European League of Football (ELF) und die European Football Alliance (EFA) haben sich auf eine strategische Kooperation geeinigt, um den professionellen American Football in Europa ab der Saison 2026 wieder zu vereinen.

Das teilten beide Organisationen in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Im Zentrum der Vereinbarung steht ein neues, teamgeführtes Governance-Modell mit einem Board of Governors, das für Liga-Planung, Budgetierung, Wettbewerbsformat, Medienrechte und Expansion verantwortlich ist. Die Ziele sind Stabilität, Transparenz und langfristiges Wachstum.