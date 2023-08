European League of Football veranstaltet Football-Festival in Duisburg

Anzeige

Am 23. und 24. September findet in Duisburg ein von der European League of Football initiiertes Football-Fest statt.

Für den 23. und 24. September 2023 lädt die European League of Football (ELF) zu einem Charity-Event in Duisburg ein.

ELF-Commissioner Patrick Esume, Duisburg-Oberbürgermeister Sören Link und Carolin Stüdemann, Geschäftsführende Vorständin Viva con Agua de St. Pauli e. V, präsentieren die Pläne für das Football-Fest im September in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena.

Am Samstag (23. September) veranstaltet die European League of Football in Zusammenarbeit mit Viva con Agua ein Charity-Flag-Football-Spiel. Als Kapitäne der beiden gegeneinander antretenden Teams fungieren die früheren deutschen NFL-Stars Kasim Edebali und Björn Werner.

Von 16 bis 18 Uhr wird im Zeichen der Gemeinnützigkeit dann Flag Football gespielt. Sämtliche Erlöse kommen Wasserprojekten von Viva con Agua in Uganda zugute.