European League of Football: NFL-Star Hjalte Froholdt steigt als Miteigentümer bei Nordic Storm ein

Die European League of Football bekommt prominenten Zuwachs. Hjalte Froholdt, Starting Center der Arizona Cardinals, wird Miteigentürmer bei Nordic Storm.

2025 bekommt die European League of Football mit Nordic Storm eine neue Franchise mit Sitz in Kopenhagen. Hjalte Froholdt, derzeit Starting Center bei den Arizona Cardinals in der NFL, wird als Miteigentümer am Start sein. Das gab die Franchise bekannt.

In einer Pressemitteilung wird der 28-Jährige wie folgt zitiert: "American Football ist meine Leidenschaft, seit ich in meiner Heimat Dänemark zu spielen begonnen habe. Es hat mich auf diese unglaubliche Reise in die NFL geführt und ich freue mich sehr, das Spiel in meiner Heimat in der Rolle als Miteigentümer und Botschafter bei Nordic Storm zu fördern."

"Bei diesem Projekt geht es nicht nur darum, eine professionelle Franchise zu schaffen. Es geht darum, eine Bewegung in Dänemark, in Schweden und der gesamten Region zu schaffen. Nordic Storm hilft dabei, unsere Passion und unsere Liebe zum American Football bekanntzumachen und der ganzen Welt zu zeigen, was wir können", so der Däne weiter.

Froholdt kam 2019 in die NFL und spielte seither für die New England Patriots, Cleveland Browns und Arizona Cardinals. Insgesamt stand er dabei in 57 Partien auf dem Platz.