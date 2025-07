Die ELF geht in ihre achte Runde. Diesmal auch wieder mit Nordic Storm, dem einzig noch ungeschlagenen Team. ran liefert das Power Ranking vor dem Spieltag.

Von Mattis Oberbach und Christian Koch

In der European League of Football (ELF) werden so langsam die Weichen für die Playoffs gestellt. An diesem Wochenende steht der 8. Spieltag an, womit die Regular Season in ihre zweite Hälfte startet.

Mit Frankfurt Galaxy und Berlin Thunder haben zwei Teams spielfrei, die Hauptstädter kämpfen aktuell aber auch auf ganz anderem Terrain um ihre Zukunft.

Mit Nordic Storm und den Helvetic Mercenaries melden sich zwei andere Mannschaften aus einer unfreiwilligen Bye Week zurück, nachdem das direkte Aufeinandertreffen wegen der Verletzungsmisere der Schweizer ausfallen musste.

Die noch ungeschlagenen Dänen treten diesmal in Hamburg an. Für Titelverteidger Rhein Fire geht es zu den Raiders Tirol, Spitzenspiele stehen in Wien und in Madrid an.

Samstag, 5. Juli, 19:50 Uhr: Munich Ravens at Madrid Bravos - live auf Joyn ran.de und in der ran-App

Sonntag, 6. Juli, 12:45 Uhr: Fehervar Enthroners at Stuttgart Surge - live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Sonntag, 6. Juli, 16:15 Uhr: Nordic Storm at Hamburg Sea Devils - live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Bevor das Ei wieder fliegt, präsentiert ran das Power Ranking vor dem 8. Spieltag. Auf den ersten Plätzen hat sich einiges getan.