Nach nur zwei Spielen ist das Abenteuer von Taulia Tagovailoa in der ELF beendet. Im Gespräch mit ran erklärt Mark Weitz, der General Manager der Hamburg Sea Devils, die Hintergründe.

von Oliver Jensen,

Taulia Tagovailoa galt als einer der größten Namen, der jemals in die European League of Football gewechselt ist. Der frühere College-Star, der auch noch der jüngere Bruder von NFL-Star Tua Tagovailoa ist, wurde erst Ende Mai verpflichtet. Nach zwei Einsätzen jedoch wurde das Engagement vorzeitig beendet.

"Wir hatten mit Taulia langfristig geplant und uns sehr darüber gefreut, einen Quarterback seines Formats in Deutschland – und speziell in Hamburg – begrüßen zu dürfen. Umso bedauerlicher ist es, dass sich unsere Wege so kurzfristig wieder trennen", sagt General Manager Mark Weitz im Gespräch mit ran.

Über die genauen Hintegründe will sich Weitz nicht äußern. "Taulias Entscheidung, nach Hause zurückzukehren, basiert auf persönlichen Gründen. Wir bitten um Verständnis, dass wir diese Entscheidung respektieren und seine Privatsphäre schützen möchten."

Allerdings gab der GM zu, dass die Ausgangssituation für Tagovailoa schwierig gewesen ist: "Als junger Amerikaner in ein neues Land und eine bestehende Mannschaft zu kommen, ist sicherlich nicht einfach – kulturell, sportlich und persönlich. Taulia hat sich mit viel Engagement eingebracht, aber es braucht Zeit, um sich in einem neuen Umfeld vollständig zurechtzufinden. Diese Gelegenheit hat sich durch die aktuelle Situation leider nicht mehr ergeben."

Der US-Amerikaner erlebte ein katastrophales Debüt, als er gegen Stuttgart Surge direkt mit einem Pick Six startete und die Partie mit 14:35 verloren ging. "Natürlich war das erste Spiel gegen Stuttgart schwierig, was aber auch auf viele äußere Faktoren zurückzuführen war", sagt Weitz. Tagovailoa litt in dem Spiel unter einer Rückenzerrung.