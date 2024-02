Munich Ravens: NFL-Erfahrung kommt mit Ex-Jaguars-Cornerback Joshua Flowers

Der 25-jährige Flowers stand nach dem Ende seiner College-Laufbahn im Kader der Jacksonville Jaguars. Nachdem die Franchise ihn 2022 ziehen ließ, heuerte er bei den B.C. Lions in der Canadian Football League an.

Auf dem College spielte Flowers erst bei der LIU und anschließend an der Winston Salem State University.

Dort gehörte er zu den 40 besten Spielern an HBCU-Universitäten in den ganzen USA und wurde am Ende seiner College-Zeit zum HBCU Legacy Bowl eingeladen.

Während seiner College-Zeit wurde er nicht nur ins All CIAA-Team berufen, sondern war auch ein All-American-Spieler in der NE-10 Conference, ein All NE-10-Team-Spieler und All NE-10 Rookie. Mit seinem Team gewann er einmal die NE-10 Meisterschaft. Insgesamt kam Flowers auf 130 Tackles, 25 abgewehrte Pässe, 12 Interceptions und 2 forcierte Fumbles.