ELF: Ex-NFL-Profi Michael Sam wechselt als Coach zu den Panthers Wroclaw

Trotz seines Talents wurde er erst in der siebten Runde von den damals noch in St. Louis beheimateten Rams gedraftet. Dort absolvierte er vier Preseason-Spiele, ehe Sam ins Practice Squad der Dallas Cowboys wechselte.

Namhafter Neuzugang in der European League of Football (ELF). Ex-NFL-Profi Michael Sam schließt sich den Panthers Wroclaw an. Wie das polnische Team bestätigte, wird der ehemalige Defensive End künftig als Defensive Line Coach arbeiten.

Wechsel in der ELF. Michael Sam verlässt die Barcelona Dragons und schließt sich den Panthers Wroclaw an. Der erste NFL-Profi, der sich als homosexuell geoutet hat, wird künftig als Defensive Line Coach zu sehen sein.

Aufgrund seines Engagements für Minderheiten wurde Sams Trikot zu einem der meistverkauften Rookie-Trikots in der Geschichte der NFL. 2015 ging er dann nach Kanada und spielte bei den Montreal Alouettes, doch schon nach kurzer Zeit entschied er sich für eine längere Auszeit.

Sieben Jahre später folgte der Schritt in die ELF und zu den Barcelona Dragons. Bei den Katalanen war er erst als Trainer und später sogar nochmal als Spieler aktiv.

Jetzt geht der 34-Jährige also nach Breslau. Künftig wird er Teil des Trainerteams rund um Defense Coordinator Craig Kuligowski sein. Ein alter Bekannter. Schließlich war es Kuligowski, der Sam damals ans College zu den Missouri Tigers holte.

Das sei für den Wechsel ausschlaggebend gewesen. "Ich bin zu den Panthers gekommen, weil ich unter Coach Christensen und Coach Kuligowski arbeiten wollte. Coach Kool war mein DL-Coach an der University of Missouri und Coach C (Dave Christensen, Anm. d. Red.) war dort OC, bis er den Job als Head Coach in Wyoming annahm", wird Sam in einer Vereinsmeldung zitiert.