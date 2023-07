Prague Lions: ELF-Zukunft der Franchise ist gesichert

Der Spielbetrieb in der European League of Football ist gesichert - zumindest für die Saison 2023. Das gaben die ELF sowie die Franchise bekannt.

Nachdem das Spiel der Prague Lions gegen die Fehervar Enthroners am Sonntag in der ELF abgesagt wurde, gab es Sorge um die Zukunft der Franchise. Diese Bedenken können nun ad acta gelegt werden. Die Zukunft der Lions ist gesichert - zumindest vorerst.

"Wir sind sehr glücklich, dass die Besitzer der Prague Lions uns mitgeteilt haben, dass der Spielbetrieb für die laufende Saison gesichert ist", so die ELF in einem Statement auf Twitter.

Gleichzeitig wurde die Franchise jedoch auch in die Pflicht genommen. "Die Investoren und das Management werden ihre Strukturen in den kommenden Tagen überarbeiten um so die Qualität auf und neben dem Platz zu sicher." Was das genau heißt, kann nur gemutmaßt werden. Offenbar wird es jedoch einen Führungswechsel bei den Tschechen geben.