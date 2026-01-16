AFLE enthüllt neue Details rund um Struktur und Finanzen

Die neu gegründete American Football League Europe (AFLE) gibt Auskunft über Struktur und Finanzen des Projekts.

In einer Pressemitteilung hat die neu gegründete American Football League Europe (AFLE) Details zur Struktur und den Finanzen vorgestellt.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, erhält jedes Team in den ersten beiden Saisons eine garantierte Zahlung von 325.000 Euro pro Jahr. Diese Summe werde vom Investor bereitgestellt und müsse nicht zurückgezahlt werden. Ab der dritten Saison gelten diese Garantien jedoch nicht mehr.

Zudem sollen die Teams an weiteren Einnahmen der Liga finanziell partizipieren. Das Ziel sei, 75 Prozent der Gesamtumsätze an die Teams auszuschütten.

Insgesamt hat der Investor laut der AFLE-Pressemitteilung zwölf Millionen Euro in die neue Football-Liga investiert. Langfristiges Ziel sei es, eine finanziell unabhängige Liga zu etablieren und zwar in einem nachhaltigen Ligamodell.