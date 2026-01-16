- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

AFLE enthüllt neue Details rund um Struktur und Finanzen

  • Aktualisiert: 20.01.2026
  • 09:52 Uhr

Die neu gegründete American Football League Europe (AFLE) gibt Auskunft über Struktur und Finanzen des Projekts.

In einer Pressemitteilung hat die neu gegründete American Football League Europe (AFLE) Details zur Struktur und den Finanzen vorgestellt.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, erhält jedes Team in den ersten beiden Saisons eine garantierte Zahlung von 325.000 Euro pro Jahr. Diese Summe werde vom Investor bereitgestellt und müsse nicht zurückgezahlt werden. Ab der dritten Saison gelten diese Garantien jedoch nicht mehr.

Zudem sollen die Teams an weiteren Einnahmen der Liga finanziell partizipieren. Das Ziel sei, 75 Prozent der Gesamtumsätze an die Teams auszuschütten.

Insgesamt hat der Investor laut der AFLE-Pressemitteilung zwölf Millionen Euro in die neue Football-Liga investiert. Langfristiges Ziel sei es, eine finanziell unabhängige Liga zu etablieren und zwar in einem nachhaltigen Ligamodell.

- Anzeige -
- Anzeige -

Details zur Struktur der neuen Liga

In der nun veröffentlichten Pressemitteilung gibt es auch einige Details zur Struktur der American Football League Europe.

So wird deutlich herausgestellt, dass alle an der Liga teilnehmenden Teams eine Vereinigung bilden, in deren Besitz sich die Liga befinden: "Sportliche Regeln, Wettbewerbsformate und regulatorische Entscheidungen werden intern von den Franchises getroffen:"

- Anzeige -
- Anzeige -

VIDEO: Brady gibt Einblick in Trennung und Karriereende

Zudem sind innerhalb der AFLE mehrere Gremien sowie Arbeitsgruppen, die den Ablauf gewährleisten sollen. Hierzu heißt es von offizieller Seite: "Die Teams haben vollständige Transparenz über die Abläufe der Liga und die Entscheidungsprozesse. Sie können Prozesse überprüfen, Fragen stellen und bei Bedarf unabhängige Berater hinzuziehen."

Die Kosten für die mögliche Hinzuziehung externer Berater würde demnach ebenfalls die Liga übernehmen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Zentrale Fragen sind weiterhin unbeantwortet

Obwohl die AFLE nun einige Einblicke in die Pläne des ambitionierten Projekts gewährte, sind weiterhin einige Fragen offen. So ist unter anderem weiterhin unklar, welche Personen im US-Family Office sitzen, welches die Liga finanziert. Ebenso ist offen, wie die Finanzierung über die ersten fünf Jahre hinaus geplant ist.

Im sportlichen Bereich ist weiterhin nicht genau bekannt, welche Teams und Ligapartner an Bord sein werden. Bis Anfang Januar 2026 hat die Liga nur fünf Teams bestätigt: Rhein Fire (Deutschland), Berlin Thunder (Deutschland) die Vienna Vikings (Österreich), Alpine Rams (Schweiz) und die Panthers Wrocław (Polen).

News und Videos zum American Football
NFL Gewinner Verlierer Divisional Round Jan26
News

NFL Playoffs: Gewinner und Verlierer der Divisional Round

  • 20.01.2026
  • 10:01 Uhr
914343402
News

Foles stichelt gegen Patriots: "Immer Probleme mit Backups"

  • 20.01.2026
  • 09:55 Uhr
January 18, 2026, Chicago, Il, USA: Chicago Bears quarterback Caleb Williams leaves the field after the team s 20-17 overtime loss to the Los Angeles Rams on Jan. 18, 2026, in an NFC divisional pla...
News

Kommentar: Bears stehen vor einer strahlenden Zukunft

  • 20.01.2026
  • 09:54 Uhr
imago images 1071447762
News

Kommentar: So bleibt Josh Allen ein ewiger Verlierer

  • 20.01.2026
  • 09:53 Uhr
Playoff Picture
News

Playoff Picture: Championship Games stehen fest

  • 20.01.2026
  • 09:52 Uhr
Stuttgart Surge
News

Nach zwei Monaten: EFA verkündet Ende der Kooperation mit ELF

  • 20.01.2026
  • 09:50 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 20.01.2026
  • 08:57 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Championship Games: Zeiten der zwei Spiele stehen fest

  • 20.01.2026
  • 08:49 Uhr
LANDOVER, MD - JANUARY 07: Washington Commanders offensive coordinator, Eric Bieniemy, reviews a play during the NFL, American Football Herren, USA game between the Dallas Cowboys and the Washingto...
News

Holen die Chiefs einen alten Bekannten zurück?

  • 20.01.2026
  • 08:15 Uhr
Triumph in Miami: Hoosiers feiern Titelgewinn
News

College Football: Indiana Hoosiers feiern ersten Titel

  • 20.01.2026
  • 07:30 Uhr