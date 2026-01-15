American Football
European League of Football: EFA beendet Kooperation mit der Liga
Die European Football Association (EFA) und die European League of Football (ELF) gehen nun doch getrennte Wege. Damit könnten 2026 gleich drei europäische American-Football-Ligen an den Start gehen.
Nicht einmal zwei Monate hat die Zusammenarbeit zwischen der European Football Association (EFA) und der European League of Football (ELF) gehalten. Wie die EFA bekanntgab, wird die Kooperation mit sofortiger Wirkung beendet.
Zuvor sei die vorgeschlagene Struktur auf die EFA-Standards für Finanzstabilität und Transparenz geprüft worden. Das Ergebnis: Die Voraussetzungen für eine nachhaltige Partnerschaft seien nicht erfüllt.
Daher werde die Vereinigung von acht Franchises die Entwicklung einer unabhängigen Liga fortsetzen und sich an der NFL orientieren. Diese Liga werde von den Franchises gemeinsam geführt, im Vordergrund stünden finanzielle Stabilität und transparente Eigentumsverhältnisse.
"Wir sind überzeugt, dass dieser teamorientierte Ansatz der einzige Weg zu langfristigem Erfolg im Profisport ist und der Hauptgrund dafür, dass die traditionsreichsten und erfolgreichsten Marken des Kontinents die EFA als ihre Heimat gewählt haben", heißt es in dem Statement. Der Spielbetrieb für die Saison 2026 sei gesichert, die Vorbereitungen würden planmäßig laufen.
EFA trennt sich von ELF: Spielbetrieb soll aufgenommen werden
Der EFA gehören aktuell die ehemaligen ELF-Teams Frankfurt Galaxy, Madrid Bravos, Nordic Storm, Paris Musketeers, Prague Lions und Raiders Tirol sowie das Milan Football Team und das London Football Team an. Erst im September hatte die Vereinigung angekündigt, die ELF verlassen und eine eigene Liga gründen zu wollen, ehe im November die Kooperation verkündet wurde.
Mit der erneuten Trennung scheint die Zukunft der 2021 gestarteten ELF völlig offen. Denn neben der EFA will auch die erst im Dezember gegründete American Football League Europe (AFLE) ihren Spielbetrieb 2026 aufnehmen, dieser gehören mit den Berlin Thunder, Rhein Fire, Vienna Vikings und Panthers Wroclaw vier bisherige ELF-Teams an. Fix sind zudem die Alpine Rams aus der Schweiz sowie ein Team aus Paris.
Aufgrund der Insolvenz von ELF-Champion Stuttgart Surge bleiben von den 16 Startern der 2025er Saison nur die Cologne Centurions, die Hamburg Sea Devils, die Munich Ravens, die Helvetic Mercenaries und die Fehervar Enthroners übrig. Möglicherweise wird es also in diesem Jahr drei verschiedene europäische American-Football-Ligen geben, die miteinander um die Gunst von Fans und Sponsoren konkurrieren.