NFL: Nick Foles stichelt vor AFC-Finale gegen die Patriots - "Immer Probleme gegen Backup-QBs!"
- Aktualisiert: 20.01.2026
- 09:55 Uhr
- Julian Erbs
Die Denver Broncos stehen im AFC Championship Game ohne ihren Starting Quarterback da. Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung, denn ein ehemaliger Super-Bowl-Sieger macht den Fans Mut.
Die Denver Broncos treffen im AFC Championship Game am kommenden Sonntag auf die New England Patriots. Dabei muss Denver mit Backup Quarterback Jarrett Stidham antreten.
Broncos Quarterback Bo Nix hatte sich beim 33:30-Sieg gegen die Buffalo Bills am Samstag auf dem drittletzten Spielzug einen Bruch des rechten Knöchels zugezogen und fällt damit aus.
Stidham übernimmt als Starter, obwohl er in seiner NFL-Karriere bislang nur vier Spiele von Beginn an bestritten hat und dabei eine Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen aufweist. Sein letzter Start datiert aus den beiden abschließenden Spielen der Saison 2023.
Nick Foles mit legendärem Super Bowl-Run 2017
Aus Sicht der Broncos gibt es dennoch Anlass zur Hoffnung, denn Ersatz-Quarterbacks haben in der Vergangenheit in Playoff-Spielen gegen New England durchaus Erfolg gehabt. Ein prominentes Beispiel ist Nick Foles, der sich nun auf "X" zu Wort meldete.
Er schrieb sinngemäß: "Ein positiver Aspekt mit Blick auf das Spiel gegen die Patriots ist, dass sie in Spielen mit Finalcharakter regelmäßig Probleme gegen Backup-Quarterbacks haben."
Foles bezog sich dabei auf seinen denkwürdigen Auftritt im Super Bowl LII, als er die Philadelphia Eagles zu einem 41:33-Sieg gegen die New England Patriots führte.
Der Quarterback wurde zum Super Bowl-MVP gewählt, nachdem er 373 Yards und drei Touchdowns geworfen hatte und sich damit gegen Tom Brady durchsetzte.
Für einen der ikonischsten Momente des Spiels sorgte Foles zudem selbst, als er bei einem Trickspielzug einen Touchdown fing. Der Spielzug ging als "Philly Special" in die NFL-Geschichte ein.
