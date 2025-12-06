AFLE: Rhein Fire als erstes Team bestätigt

Rhein Fire geht künftig in der American Football League Europe an den Start. Das gab die Liga bekannt.

Wenige Tage nach Bekanntgabe ihrer Gründung hat die American Football League Europe (AFLE) Rhein Fire als erstes Mitglied präsentiert.

Das Team aus Düsseldorf wird ab dem neuen Jahr in der Liga spielen, die in Konkurrenz zu den Kooperationspartnern European League of Football (ELF) und European Football Alliance (EFA) tritt.

Die neue Liga, offiziell "The League Europe" genannt, hatte am Dienstag ihre Pläne präsentiert, dabei aber noch keine Teilnehmer bekannt gegeben.