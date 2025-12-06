- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

AFLE: Rhein Fire als erstes Team bestätigt

  • Aktualisiert: 06.12.2025
  • 14:59 Uhr
  • SID

Rhein Fire geht künftig in der American Football League Europe an den Start. Das gab die Liga bekannt.

Wenige Tage nach Bekanntgabe ihrer Gründung hat die American Football League Europe (AFLE) Rhein Fire als erstes Mitglied präsentiert.

Das Team aus Düsseldorf wird ab dem neuen Jahr in der Liga spielen, die in Konkurrenz zu den Kooperationspartnern European League of Football (ELF) und European Football Alliance (EFA) tritt.

Die neue Liga, offiziell "The League Europe" genannt, hatte am Dienstag ihre Pläne präsentiert, dabei aber noch keine Teilnehmer bekannt gegeben.

- Anzeige -
- Anzeige -

AFLE mit Rhein Fire: Teams aus sieben Ländern dabei

Es sollen Teams aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien, Monaco, Polen und Großbritannien für die Premierensaison zugesagt haben.

ELF und EFA hatten in der Vorwoche ihren Streit beigelegt und waren mit einer strategischen "Kooperationsvereinbarung zur Wiedervereinigung des professionellen American Footballs in Europa ab der Saison 2026" an die Öffentlichkeit gegangen. Rhein Fire war kurz nach dem vergangenen Finale mit zehn anderen Franchises aus der ELF ausgetreten.

- Anzeige -
News und Videos zum American Football
imago images 1069648931
News

ran tippt Week 14: Texans beenden Hoffnungen der Chiefs

  • 06.12.2025
  • 12:14 Uhr
Saisonaus für Kyler Murray
News

NFL: Saisonaus für Cardinals-Quarterback Murray

  • 05.12.2025
  • 23:49 Uhr

WM 2026: NFL-Legende Tom Brady flext mit Diamanten-Uhr

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0

NFL: Taylor Swift kauft Hochzeits-Location von anderem Paar ab

  • Video
  • 01:25 Min
  • Ab 0
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 05.12.2025
  • 16:19 Uhr

NFL: Richard Sherman schießt heftig gegen Cowboys-Star Pickens

  • Video
  • 01:58 Min
  • Ab 0

NFL: Lobeshymne auf Amon-Ra St. Brown! Lions würdigen Deutschen

  • Video
  • 02:30 Min
  • Ab 0

NFL: Das gabs noch nie! Cowboys-Kicker gelingt Historisches

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0
DETROIT, MI - DECEMBER 04: Detroit Lions Wide Receiver Amon-Ra St. Brown (14) celebrates his big run after catch during the game between Dallas Cowboys and Detroit Lions on December 4, 2025 at Ford...
News

Kommentar: Nur St. Brown kann die Lions in die Playoffs führen

  • 05.12.2025
  • 14:50 Uhr
Dallas Cowboys v Detroit Lions
News

Kommentar: Prescott kann keine großen Spiele gewinnen

  • 05.12.2025
  • 12:39 Uhr