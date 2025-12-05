american football
NFL: Nur Amon-Ra St. Brown kann die Detroit Lions in die Playoffs führen - ein Kommentar
- Aktualisiert: 05.12.2025
- 14:50 Uhr
- Tobias Wiltschek
Amon-Ra St. Brown zeigt beim Sieg gegen Dallas, dass ein Playoff-Einzug der Lions nur mit ihm denkbar ist.
Kurz, ganz kurz nur, sah es so, als würde er in eine Krise schlittern.
Nur zwei von zwölf an ihn adressierte Pässe konnte Amon-Ra St. Brown im Spiel gegen die Philadelphia Eagles fangen. Für einen Wide Receiver eine verheerende Statistik.
Das war Mitte November. Inzwischen ist von Krise keine Rede mehr. Der Passempfänger der Detroit Lions ist für sein Team wichtiger denn je – und der entscheidende Faktor für den Einzug in die Playoffs und darüber hinaus.
Diese Erkenntnis reifte ausgerechnet zu der Zeit, als er gar nicht mitwirken konnte. Nachdem St. Brown an Thanksgiving gegen die Green Bay Packers verletzt das Feld verlassen musste, fehlte Quarterback Jared Goff auf einmal seine Anspielstation Nummer eins.
Ihm gelangen zwar zwei Touchdown-Pässe. Das bittere 24:31 konnte er damit aber nicht verhindern.
Detroit Lions: Amon-Ra St. Brown hebt Offense auf ein anderes Level
Jetzt ist St. Brown wieder da, und sofort gewinnt das Offensivspiel der Lions an Power. 92 Yards überbrückte das Team insgesamt dank seiner Catches. Sechs von neun Pässen kamen beim 26-Jährigen an.
Der 44:30-Sieg bei den Dallas Cowboys zeigte aber auch, dass der Deutsch-Amerikaner jenseits von Statistiken einen unschätzbaren Wert für die Lions hat: als Antreiber, als Vorbild, als Spieler für die entscheidenden Plays.
Im letzten Lions-Drive fing er einen ganz wichtigen Pass und brachte den Ball in die Redzone, wo Running Back Jahmyr Gibbs anschließend per Touchdown die Partie endgültig entscheiden konnte.
VIDEO: Sherman schießt heftig gegen Cowboys-Star Pickens
Detroit Lions: Amon-Ra St. Brown ist "einzigartig"
Das alles leistete St. Brown nur wenige Stunden nachdem überhaupt klar, dass er nach überstandener Knöchelverletzung spielen kann. "Er ist einzigartig. Er weigert sich einfach zu scheitern", zog Head Coach Dan Campbell seinen Hut vor dem Mann mit der Nummer 14.
Der, und jetzt sind wir doch wieder bei Statistiken, in den ersten fünf Jahren seiner NFL-Karriere so viele Bälle fing wie sonst niemand vor ihm in diesem Zeitraum. In Dallas gelang ihm sein 511. Catch.
St. Brown trägt die Offense der Lions, und er trägt sie zu einer der besten in der gesamten Liga. Während die Defensive um Aidan Hutchinson nur mittelmäßige Werte aufweist, steht die Offensive der Lions bei den Receiving Yards unter den Top fünf, bei den durchschnittlich erzielten Punkten sogar auf Platz eins!
VIDEO: Gibbs crasht Dallas-Comeback - Lions-Defense liefert
Detroit Lions: Playoff-Chancen steigen auf über 50 Prozent
Dank der Rückkehr von St. Brown und des Sieges in Dallas sind nun auch die Playoff-Chancen der Lions enorm gestiegen. Laut "ESPN Analytics" stehen sie inzwischen bei 56 Prozent und damit um 13 Prozentpunkte höher als noch vor dem Spiel in Texas.
Für Quarterback Goff ist klar, dass sich St. Brown gerade zum entscheidenden Spieler entwickelt, "von dem wir schon immer wussten, dass er es sein wird".
Vier Spiele sind es noch in der Regular Season. Der Weg in die Playoffs wird nicht einfach. Aber spätestens seit dem Spiel in Dallas steht fest: Nur mit St. Brown sind die Lions ein echter Kandidat für die Postseason.