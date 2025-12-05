NFL: Nur Amon-Ra St. Brown kann die Detroit Lions in die Playoffs führen - ein Kommentar

Amon-Ra St. Brown zeigt beim Sieg gegen Dallas, dass ein Playoff-Einzug der Lions nur mit ihm denkbar ist. Von Tobias Wiltschek Kurz, ganz kurz nur, sah es so, als würde er in eine Krise schlittern. Nur zwei von zwölf an ihn adressierte Pässe konnte Amon-Ra St. Brown im Spiel gegen die Philadelphia Eagles fangen. Für einen Wide Receiver eine verheerende Statistik. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Das war Mitte November. Inzwischen ist von Krise keine Rede mehr. Der Passempfänger der Detroit Lions ist für sein Team wichtiger denn je – und der entscheidende Faktor für den Einzug in die Playoffs und darüber hinaus. Diese Erkenntnis reifte ausgerechnet zu der Zeit, als er gar nicht mitwirken konnte. Nachdem St. Brown an Thanksgiving gegen die Green Bay Packers verletzt das Feld verlassen musste, fehlte Quarterback Jared Goff auf einmal seine Anspielstation Nummer eins. Ihm gelangen zwar zwei Touchdown-Pässe. Das bittere 24:31 konnte er damit aber nicht verhindern.

Detroit Lions: Amon-Ra St. Brown hebt Offense auf ein anderes Level Jetzt ist St. Brown wieder da, und sofort gewinnt das Offensivspiel der Lions an Power. 92 Yards überbrückte das Team insgesamt dank seiner Catches. Sechs von neun Pässen kamen beim 26-Jährigen an. Der 44:30-Sieg bei den Dallas Cowboys zeigte aber auch, dass der Deutsch-Amerikaner jenseits von Statistiken einen unschätzbaren Wert für die Lions hat: als Antreiber, als Vorbild, als Spieler für die entscheidenden Plays. Im letzten Lions-Drive fing er einen ganz wichtigen Pass und brachte den Ball in die Redzone, wo Running Back Jahmyr Gibbs anschließend per Touchdown die Partie endgültig entscheiden konnte.

Detroit Lions: Amon-Ra St. Brown ist "einzigartig" Das alles leistete St. Brown nur wenige Stunden nachdem überhaupt klar, dass er nach überstandener Knöchelverletzung spielen kann. "Er ist einzigartig. Er weigert sich einfach zu scheitern", zog Head Coach Dan Campbell seinen Hut vor dem Mann mit der Nummer 14. Der, und jetzt sind wir doch wieder bei Statistiken, in den ersten fünf Jahren seiner NFL-Karriere so viele Bälle fing wie sonst niemand vor ihm in diesem Zeitraum. In Dallas gelang ihm sein 511. Catch. St. Brown trägt die Offense der Lions, und er trägt sie zu einer der besten in der gesamten Liga. Während die Defensive um Aidan Hutchinson nur mittelmäßige Werte aufweist, steht die Offensive der Lions bei den Receiving Yards unter den Top fünf, bei den durchschnittlich erzielten Punkten sogar auf Platz eins!

