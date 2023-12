Most Valuable Quarterback? MVP muss endlich wieder eine andere Position werden! Ein Kommentar

Meistens sind es, so auch in diesem Jahr, die Quarterbacks der besten Teams, die vorne stehen. In diesem Fall Brock Purdy von den San Francisco 49ers, Dak Prescott von den Dallas Cowboys, Lamar Jackson von den Baltimore Ravens und Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles.

Es ist das alte Bild, wenn man sich die jährlichen Diskussionen um die Auszeichnung des Most Valuable Player, also MVP, der NFL anschaut.

Bei den Wettquoten für die MVP-Auszeichnung in der NFL sind - wie üblich - die Quarterbacks vorne. Doch warum eigentlich? Keiner der Spielmacher drängt sich wirklich auf. Wenn man den Award in diesem Jahr keinem Nicht-Quarterback gibt, wann denn dann?

Hill, McCaffrey, Aubrey: Die Definition von "wertvoll"

Vor allem in einem Jahr, in dem alle vier genannten Quarterbacks ihre Schwächephasen hatten, wäre es durchaus mal an der Zeit, mal wieder einer anderen Position den Award zu verleihen. 2012 passierte das letztmals, damals wurde Adrian Peterson zum MVP gewählt. Damals trug er eigenhändig eine von Christian Ponder angeführte Offense zu zehn Siegen und in die Playoffs.

1986 wurde es mit Lawrence Taylor, dem wahrscheinlich besten Pass Rusher der NFL-Historie, letztmals ein Spieler aus der Defense. Damals setzte er sich gegen Legenden wie John Elway, Joe Montana und Jerry Rice durch. Seinerzeit wurde der Wert eines Spielers noch über seine Statistiken hinaus gemessen. Rice gewann übrigens nie den MVP-Award.

Im Jahr 2023 wäre Tyreek Hill so ein Name. Oft heißt es, ein Receiver kann nur MVP werden, wenn er alle Rekorde in einer Saison bricht. Aber genau da liegt der Hund begraben: Warum müssen es ständig Statistiken sein?

Bei der Niederlage gegen die Tennessee Titans in Woche 14 war die Offense der Miami Dolphins ohne Hill, der zwischenzeitlich verletzt runter musste, wie eingeschläfert. Alleine seine Präsenz ändert die ganze Herangehensweise der Defense.