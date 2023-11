Anzeige

Nach seinem Achillessehnenriss macht Jets-Quarterback Aaron Rodgers Hoffnung auf ein baldiges Comeback.

Sehen die Fans der New York Jets ihren derzeit verletzten Star-Quarterback Aaron Rodgers noch in dieser Saison in einem NFL-Spiel?

Nach seinem Achillessehnenriss befindet sich der 39-Jährige derzeit immer noch in der Reha, aber einiges macht den Fans Hoffnung.

"Ich fühle mich gut", sagte er zuletzt in einem Interview mit "NBC": "Ich versuche, mein Bein so gut wie möglich hochzulegen. Ich habe meine Dad-Schuhe an, meine Rocker, damit ich ohne Schmerzen laufen kann."

Das Ziel einer Rückkehr noch in der laufenden Saison hat der Superstar ebenfalls klar definiert: "Mein Ziel ist es, dieses Jahr zurückzukommen. Das muss es auch, sonst würde es eine Menge Reha und Schmerzen bedeuten. Wir werden sehen, was passiert."