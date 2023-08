Aaron Rodgers: Termin für Debüt bei den New York Jets soll feststehen

Las Vegas Raiders: Jimmy Garoppolo vs. Aidan O'Connell vs. Brian Hoyer

Garoppolo ist die Nummer eins in Vegas - vorausgesetzt, er ist gesund. Was bei "Jimmy G" natürlich immer so eine Sache ist. Aktuell erholt er sich von einer Fuß-OP, soll aber voll im Zeitplan liegen und rechtzeitig fit werden. Wer im Ernstfall starten dürfte, könnte noch offen sein. © USA TODAY Network