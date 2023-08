Den Anfang machen die Pittsburgh Steelers zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers (in der Nacht von Freitag, 11.8. auf Samstag um 1 Uhr im Livestream auf ran.de und in der ran-App). Kommentiert wird die Partie von Mattis Oberbach.

In Woche zwei der Preseason gibt es zwei weitere Partien im Livestream auf ran.de und in der ran-App zu sehen. Die Carolina Panthers zu Gast bei den New York Giants (in der Nacht von Freitag, 18.8. auf Samstag um 1 Uhr) und die Tampa Bay Buccaneers bei den New York Jets (in der Nacht von Samstag, 19.8. auf Sonntag um 1:30 Uhr) . Beide Spiele werden von Mattis Oberbach kommentiert.

Bei den New York Jets feiert Star-Quarterback Aaron Rodgers seine Debüt-Saison. Der mittlerweile 39-Jährige steht noch immer voll im Saft. Gewann 2020 und 2021 Back-to-Back MVP-Titel und will mit den Jets noch einmal nach dem Super Bowl greifen.

Die Hoffnungen der Carolina Panthers liegen auf Nummer-eins-Draft-Pick Bryce Young, der in seinen letzten beiden College-Jahren für insgesamt 79 Touchdowns und gerade mal 12 Interceptions warf. Doch wie präsentiert er sich gegen das junge Team der New York Giants, das im vergangenen Jahr erstmals seit 2016 wieder in die Playoffs einziehen konnte und überraschend die Minnesota Vikings in Runde eins bezwang?

Bei den Ravens sind alle Augen auf Star-Quarterback Lamar Jackson gerichtet, der zwar bereits einen MVP-Titel in der Tasche hat, aber noch nicht nach dem ganz großen Hauptgewinn greifen konnte. Mit Odell Beckham Jr. hat die Franchise in der Offseason vielleicht DEN Wide-Receiver-Deal des Jahres eingetütet. Spektakel vorprogrammiert.

Alle Partien im Überblick:

Pittsburgh Steelers at Tampa Bay Buccaneers - in der Nacht von Freitag, 11.8. auf Samstag um 1 Uhr im kostenlosen Livestream auf ran.de und in der ran-App

Carolina Panthers at New York Giants - in der Nacht von Freitag, 18.8. auf Samstag um 1 Uhr im kostenlosen Livestream auf ran.de und in der ran-App

Tampa Bay Buccaneers at New York Jets - in der Nacht von Samstag, 19.8. auf Sonntag um 1:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf ran.de und in der ran-App

Baltimore Ravens at Tampa Bay Buccaneers - in der Nacht von Samstag, 27.8. auf Sonntag um 1 Uhr im kostenlosen Livestream auf ran.de und in der ran-App