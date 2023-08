Anzeige

Jordan Love tritt bei den Packers das schwere Erbe von Aaron Rodgers an. Seine Leistungen und Fortschritte sorgen dabei für Optimismus in Green Bay.

Von Franziska Wendler

Wenn in einem Mannschaftssport der wohl wichtigste Spieler das Team verlässt, dann sind die Fußstapfen, in die derjenige tritt, der die frei gewordene Position ausfüllen möchte, immens. Der dazugehörige Druck ebenso.

Einer, der sich in genau jener Situation befindet, ist Jordan Love. Der Quarterback der Green Bay Packers muss niemand geringeren ersetzen, als den abgewanderten Superstar, Super-Bowl-Sieger und viermaligen NFL-MVP Aaron Rodgers.

Und nicht nur ihn. Rodgers und sein Vorgänger Brett Favre sorgten über drei Jahrzehnte lang für Exzellenz auf der Spielmacher-Position in Green Bay. Die Fans im Lambeau Field sind ob dieser Konstanz verwöhnt. Wenn möglich, dann soll es genauso weitergehen, Love die nächste Ära prägen. Soweit ist man bei der Franchise aus Wisconsin noch lange nicht, doch die Hoffnung auf Erfolg ist da – und wird immer größer.

In der vergangenen Preseason warf kein Signal Caller in der NFL mehr Interceptions als Love. In der Vorbereitung auf die neue Saison kann davon keine Rede mehr sein. Touchdown-Pässe ja, Turnover nein. Von allen Quarterbacks, die mindestens ein Dutzend Pässe geworfen haben, hat der 24-Jährige das drittbeste Passer Rating.