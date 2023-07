Nick Bosa (San Francisco 49ers)

Einer der Top-Stars, der dieses Jahr vom Training fernbleibt, ist Nick Bosa. Der 25-Jährige gehört zu den besten Pass Rushern der Liga, spielt allerdings noch immer unter seinem Rookie-Vertrag in der von den 49ers gezogenen Option für das fünfte Vertragsjahr. Der amtierende Defensive Player of the Year geht also in sein vorerst letztes Vertragsjahr. Ein langfristiger Kontrakt, der ihn zum bestbezahlten Defensive End der Liga machen könnte, ist angestrebt. Bis es zu einer Einigung kommt, wird Bosa wohl erstmal fernbleiben. © Getty Images