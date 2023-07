Los Angeles Chargers statten Justin Herbert mit Rekord-Vertrag aus

NFL - Top 100: Die besten Spieler vor der Saison 2023

Die NFL hat wie in jedem Jahr den Countdown ihres Top-100-Rankings gestartet. Dieses entsteht aus einer Umfrage unter allen aktiven Spielern der Liga. Bis zum 3. August werden in täglichen Zehner-Schritten die Plätze 100 bis 11 veröffentlicht. Vier Tage später folgen die Top 10. 2022 war noch Tom Brady Spitzenreiter, dieses Jahr wird es also zwangsläufig eine neue Nummer eins geben. ran zeigt den Stand der Liste. © IMAGO