Kurz vor dem Saisonstart nimmt ran die acht Divisions in der NFL unter die Lupe. In der AFC West kämpfen die Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers und Denver Broncos um die Krone.

Die Offensive Line wurde mit Rookie Kingsley Suamataia verstärkt. Die vielleicht spannendste Personalie der Offseason - Ex-Rugby-Star Louis Rees-Zammit, hat in Jacksonville mittlerweile eine neue Heimat gefunden.

Bereits letzte Saison spielten einige junge Akteure groß auf, die jetzt in ihrer Entwicklung wieder einen Schritt weiter sind.

ran -Tipp: 12-5, Platz 1 in der AFC West

Wenige Abgänge, spannende Neuzugänge und die bekannte Magie um Mahomes und Co.: Die Chiefs werden wieder der Gegner sein, den es auf dem Weg zur Vince Lombardi Trophy zu schlagen gilt.

Das größte Ziel wird es wohl sein, Davante Adams ins Laufen - oder besser: Fangen - zu bekommen. Minshew muss einen ordentlichen Sprung in der Konstanz machen, Bowers muss sofort funktionieren und das Laufspiel um Zamir White muss explodieren, damit die Raiders sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern.

In der Raiders-Defense ist fast alles beim Alten. Maxx Crosby ist weiterhin der große Held der Verteidigung. Mit Christian Wilkins hat sich Las Vegas zwar spannend verstärkt, aber er wird nicht alle Baustellen beheben.

ran -Tipp: 6-11, Platz 3 in der AFC West

Hui. Das trifft es wohl am besten. Einen richtigen Plan bei den Raiders zu finden, ist die Kunst dieser Analyse. Es ist kein klassischer Rebuild, Las Vegas ist aber auch nicht "all-in". Selten finden Teams so zum Erfolg.

Wichtige Neuzugänge: Ladd McConkey (Wide Receiver), Joe Alt (Offensive Tackle), Brenden Rice (Wide Receiver), Luis Perez (Quarterback), Alex Leatherwood (Offensive Tackle), Bud Dupree (Linebacker), DJ Chark (Wide Receiver), J.K. Dobbins (Running Back), Kristian Fulton (Cornerback), Denzel Perryman (Linebacker), Bradley Bozeman (Center), Gus Edwards (Running Back), Poona Ford (Defensive Tackle), Hayden Hurst (Tight End), Will Dissly (Tight End)

Ladd McConkey und Joe Alt sind sehr gute Ergänzungen, DJ Chark muss mit einer Menge Verantwortung umgehen, was auch eine große Chance sein kann.

Es weht ein komplett neuer Wind bei den Chargers unter Coach Jim Harbaugh. Gefühlt wurde die gesamte Offense ausgetauscht. Keenan Allen und Mike Williams so wie Austin Ekeler gilt es zu ersetzen. Aber mit Tyler Smith und Corey Linsley gingen auch namhafte Spieler in der O-Line.

Auch defensiv gab es in Los Angeles massive Veränderungen. Die Jahre des gefühlten Geheimfavoriten sind vorbei. Die Chargers sind offiziell im Rebuild.

Einschätzung

Alles neu in Los Angeles! Viele namhafte Spieler sind weg und der Umbruch fühlt sich etwas wild an, aber vielleicht ist es genau das, was die Chargers brauchen.

Mit Herbert, Mack und Bosa hat LA genug Spieler mit Qualität, die führen können. Coach Harbaugh bringt für so eine Phase auch die nötige Erfahrung mit. Das Team wirkt motiviert, endlich etwas zu bewegen. Sie könnten hoch fliegen, aber auch tief fallen.

ran-Tipp: 7-10, Platz 2 in der AFC West