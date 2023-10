Baltimore Ravens: David Ojabo - ein NFL-Star made in the UK 

Buffalo Bills: Right Tackle

Nach einem Horror-Auftakt gegen die Jets haben die Bills in den darauffolgenden Wochen ihre Dominanz wieder unter Beweis gestellt. Sowohl defensiv als auch offensiv gehören sie momentan zur Top 5 der NFL. Die O-Line schlägt sich im Vergleich zur vergangenen Saison besser, laut "PFF" gehört Right Tackle Spencer Brown aber mit einer Bewertung von 60,8 zu den schlechteren Startern auf seiner Position. © ZUMA Wire