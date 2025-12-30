NFL
Baltimore Ravens: Lamar Jackson für Tyler Huntley benchen? John Harbaugh beseitigt alle Zweifel
- Veröffentlicht: 30.12.2025
- 11:27 Uhr
- Marcus Giebel
Die Baltimore Ravens haben ein Problem, das viele Teams gerne hätten. Vor ihrem Endspiel um das Playoff-Ticket ist eine Debatte über die Rangfolge der Quarterbacks entbrannt. Head Coach John Harbaugh liefert bereits die Antwort.
Eines ist für die Baltimore Ravens schon vor Week 18 klar: Der Weg in die NFL-Playoffs führt nur über einen Sieg bei den Pittsburgh Steelers im Endspiel um den Division-Titel in der AFC North.
Dieses Regular-Season-Finale hat sich die Franchise durch das formidable 41:24 bei den Green Bay Packers verdient. Angeführt von Tyler Huntley und einem kaum zu stoppenden Derrick Henry wurde der Playoff-Teilnehmer aus der NFC regelrecht überrollt.
Aufgrund dieser Performance der Ravens, die erstmals seit Week 2 wieder 41 Punkte erzielten, wird nicht nur in Baltimore die Quarterback-Frage diskutiert. Die da lautet: Sollte der Backup von Lamar Jackson auf jeden Fall starten? Also auch, falls der zweimalige MVP rechtzeitig fit werden sollte?
In Green Bay musste er wegen einer Rückenverletzung passen, damit musste das Team schon zum vierten Mal in dieser Saison ohne seinen Anführer auskommen. Bereits in den Wochen fünf bis acht fehlte Jackson drei Partien lang wegen einer Oberschenkelverletzung, zweimal sprang Huntley ein und überzeugte vor allem beim 30:16 über die Chicago Bears, das den Beginn einer Siegesserie einläutete.
Ravens mit Jackson oder Huntley? Harbaugh macht Ansage
Nun bewies der vom Practice Squad der Cleveland Browns zurückgeholte 27-Jährige, dass er es bestens versteht, die Offense zu dirigieren und die Gegner vor Aufgaben zu stellen. Mit ihm auf dem Rasen wurden nicht zufällig zwei Topteams in die Knie gezwungen.
Hinzu kam, dass Jackson spätestens seit der Rückkehr aus seiner ersten Zwangspause sichtlich limitiert agiert. Der 28-Jährige nimmt in dieser Saison die Beine weit seltener in die Hand, um Rushing Yards zu sammeln, was die Offense für die Gegner leichter ausrechenbar macht. Jackson scheint um seinen Signature Move beraubt zu sein.
Auch das könnte ein Argument dafür sein, im wichtigsten Spiel der Saison auf Bewährtes zu setzen und Huntley aufs Feld zu schicken. John Harbaugh aber sieht das offensichtlich anders.
Der Head Coach räumte die Debatte um die Rangfolge auf der wichtigsten Position jedenfalls bereits ab, betonte am Montag: "Mein Vertrauen in Tyler ist ein großer Pluspunkt – ein echter Vorteil. Aber es hat keinen Einfluss darauf, ob Lamar spielt. Wenn Lamar bereit ist, spielt er – ganz sicher."
Harbaugh über Jackson-Verletzung: "Anlass zu Optimismus"
Bleibt aber noch die Frage, ob er denn einsatzbereit ist. Dazu erklärte Harbaugh zu Beginn der letzten Woche des Jahres, Jacksons Status sei "unbestimmt". Und ausführlicher: "Er kommt aus einer sehr ernsten Verletzung und arbeitet daran. Ich habe ihn heute dabei gesehen und denke, dass wir am Mittwoch alle mehr wissen werden."
Zugleich zeigte sich der 63-Jährige hinsichtlich des Wettlaufs gegen die Zeit zuversichtlich, denn es sei bereits während der Woche eine Besserung eingetreten: "Anfang der Woche war es überhaupt nicht gut, aber es verbesserte sich im Lauf der Woche. Das war der Anlass zu Optimismus."
Die Ärzte werden gemeinsam mit dem Trainerstab und Jackson selbst die Entscheidung fällen, ergänzte er. Geht der Daumen vor dem Endspiel ums Playoff-Ticket nach oben, dürfte nicht nur Harbaugh durchatmen. Auch wenn der seit 2008 amtierende Coach weiß, dass er einen Backup-Quarterback im Kader hat, auf den er jederzeit bauen kann.