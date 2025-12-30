MVP-Chancen schrumpfen
NFL: Atlanta Falcons bezwingen Los Angeles Rams dramatisch - Matthew Stafford erlebt Horror-Abend
- Aktualisiert: 30.12.2025
- 12:54 Uhr
- Kai Esser
Die Los Angeles Rams haben eine empfindliche Niederlage kassiert. Durch eine schwache ersten Halbzeit und einen schwachen Abend des MVP-Favoriten Matthew Stafford verlieren die Rams bei den Atlanta Falcons mit 24:27.
Schwarzer Abend für Quarterback Matthew Stafford und die Los Angeles Rams: Zum Abschluss des 17. Spieltags der NFL verloren die Rams mit 24:27 bei den Atlanta Falcons.
Besonders die erste Hälfte war ein Albtraum für LA: Erst zum dritten Mal unter Sean MacVay nach 2024 gegen die New Orleans Saints und 2018 im Super Bowl gegen die New England Patriots blieben die Rams in den ersten beiden Quartern ohne Punkte, zum Pausentee stand es 21:0 für die Falcons.
Stafford warf zum ersten Mal in dieser Saison drei Interceptions in einem Spiel, eine davon endete sogar in einem Pick Six von Falcons Safety Jessie Bates. Da helfen auch die 269 Passing Yards sowie zwei Touchdowns am Ende nichts.
Bester Läufer der Rams war Kyren Williams, die als Team 115 Rushing Yards im Box Score eintrugen. Bester Receiver war Xavier Smith mit 67 Yards, die beiden Touchdowns erzielten Puka Nacua (47 Yards) und Terrance Ferguson (54 Yards).
Als die Falcons mit einem Field Goal auf 27:7 hätten stellen können, blockte Defensive End Jared Verse den Field-Goal-Versuch und trug ihn zum Touchdown zurück, zwischenzeitlich glichen die Rams sogar aus, doch ein Laste-Minute-Field-Goal der Falcons durch Zane Gonzalez aus 51 Yards war das letzte Wort der Partie.
Atlanta Falcons: Bijan Robinson nicht zu stoppen
Die Falcons, die nur noch um die Ehre spielten - der First Round Pick 2026 gehört ironischerweise den Rams - gaben ihren Fans einen versöhnlichen Heim-Abschluss. Quarterback Kirk Cousins war mit 13 angebrachten Pässen für 126 Yards und einen Touchdown unauffällig.
Ganz anders Running Back Bijan Robinson. Der Ballträger drehte die Defense der Rams eigenhändig auf links, scorte zwischendurch einen 93-Yard-Touchdown. Nicht nur der längste seiner Karriere, sondern der längste Rushing Touchdown in der Franchise-Historie der Falcons.
Insgesamt kommt Robinson auf 229 Scrimmage Yards und zwei Touchdowns. Damit ist er für knapp zwei Drittel der Falcons Offense alleine verantwortlich. Mit 2.255 Scrimmage Yards hat er zudem einen zweiten Franchise-Rekord gebrochen. Bester Receiver war David Sills mit 37 Yards.
Auch die Defense erwischte einen Sahne-Tag, besonders Safety Xavier Watts. Der Rookie fing gleich zwei Bälle von Stafford ab, mit fünf Interceptions führt er sein Team in dieser Kategorie an. Mit drei Sacks machte der Pass Rush den Rams das Leben zudem schwer.
In Woche 18 geht es für die Atlanta Falcons auswärts bei den New Orleans Saints nur noch um die goldene Ananas. Zwar könnte Atlanta mit einem Sieg auf 8-9 stellen und wäre mit einer Niederlage der Carolina Panthers gegen die Tampa Bay Buccaneers gleichauf mit den beiden NFC-South-Rivalen, die schlechtere Bilanz innerhalb der Division verhindert jedoch jede Playoff-Chance.
Die Rams sind zwar bereits für die Playoffs qualifiziert, hätten mit einem Sieg aber einen klaren Pfad in Richtung fünfter Seed haben können, um gegen den NFC-South-Champion zu spielen. Nun werden die Rams wohl auf dem sechsten Seed einlaufen, das würde ein Auswärtsspiel bei den Chicago Bears oder Philadelphia Eagles zur Folge haben. In Woche 18 empfangen die Rams die Arizona Cardinals.