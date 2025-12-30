NFL: Atlanta Falcons bezwingen Los Angeles Rams dramatisch - Matthew Stafford erlebt Horror-Abend

Die Los Angeles Rams haben eine empfindliche Niederlage kassiert. Durch eine schwache ersten Halbzeit und einen schwachen Abend des MVP-Favoriten Matthew Stafford verlieren die Rams bei den Atlanta Falcons mit 24:27.

Von Kai Esser

Schwarzer Abend für Quarterback Matthew Stafford und die Los Angeles Rams: Zum Abschluss des 17. Spieltags der NFL verloren die Rams mit 24:27 bei den Atlanta Falcons.

Besonders die erste Hälfte war ein Albtraum für LA: Erst zum dritten Mal unter Sean MacVay nach 2024 gegen die New Orleans Saints und 2018 im Super Bowl gegen die New England Patriots blieben die Rams in den ersten beiden Quartern ohne Punkte, zum Pausentee stand es 21:0 für die Falcons.

Stafford warf zum ersten Mal in dieser Saison drei Interceptions in einem Spiel, eine davon endete sogar in einem Pick Six von Falcons Safety Jessie Bates. Da helfen auch die 269 Passing Yards sowie zwei Touchdowns am Ende nichts.

Bester Läufer der Rams war Kyren Williams, die als Team 115 Rushing Yards im Box Score eintrugen. Bester Receiver war Xavier Smith mit 67 Yards, die beiden Touchdowns erzielten Puka Nacua (47 Yards) und Terrance Ferguson (54 Yards).

Als die Falcons mit einem Field Goal auf 27:7 hätten stellen können, blockte Defensive End Jared Verse den Field-Goal-Versuch und trug ihn zum Touchdown zurück, zwischenzeitlich glichen die Rams sogar aus, doch ein Laste-Minute-Field-Goal der Falcons durch Zane Gonzalez aus 51 Yards war das letzte Wort der Partie.