Die NFL-Saison 2025 neigt sich ihrem Ende entgegen. Die Postseason rückt immer näher, entsprechend lohnt sich ein Blick auf die Paarungen im aktuellen Playoff Picture. Das Rennen um die Playoff-Plätze in der NFL spitzt sich zu. Nur noch eine Woche steht in der Regular Season auf dem Programm, entsprechend wenige Tickets für die Postseason sind noch zu vergeben. In Woche 17 sind weitere Entscheidungen gefallen, so feierten die New England Patriots den vorzeitigen Division-Sieg in der AFC East und haben immer noch Chancen auf den Nummer-1-Seed in der AFC. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Andere Division-Titel werden hingegen erst zum Abschluss in Woche 18 vergeben, gleiches gilt auch für den Nummer-1-Seed in der NFC. Doch allmählich zeichnet sich ab, auf welche Playoff-Duelle sich die Fans freuen dürfen. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL in Woche 17.

NFC Wild Card Round: #7 Green Bay Packers (9-6-1) at #2 Chicago Bears (11-5) Die Chicago Bears hatten durch die Niederlage der Green Bay Packers in Week 17 gegen die Baltimore Ravens den Spitzenplatz in der NFC North bereits sicher, der Traum von Nummer-1-Seed platzte jedoch durch die eigene Niederlage bei den San Francisco 49ers. Die Packers können derweil froh sein, das Playoff-Ticket schon eingetütet zu haben. Die vielen Verletzungen haben Green Bay schwer getroffen, aktuell erscheint das Team nicht konkurrenzfähig zu sein.

NFC Wild Card Round: #6 Los Angeles Rams (11-5) at #3 Philadelphia Eagles (11-5) Die Los Angeles Rams haben keine Chance mehr auf den Division-Titel in der NFC West, für die Kalifornier wird es in der ersten Playoff-Runde definitiv ein Auswärtsspiel geben. Nach aktuellem Stand wären die Philadelphia Eagles der Gegner. Daran hat sich auch durch die überraschende 24:27-Niederlage bei den Atlanta Falcons nichts geändert. Die Eagles gewannen am Sonntag das Topspiel bei den Buffalo Bills und machten damit nicht nur die New England Patriots glücklich, sondern wahrten die eigene Chance, immerhin noch der Nummer-2-Seed der NFC zu werden. Dafür braucht der amtierende Super-Bowl-Champion am letzten Spieltag aber einen eigenen Sieg und eine Niederlage der Chicago Bears.

NFC Wild Card Round: #5 San Francisco 49ers (12-4) at #4 Carolina Panthers (8-8) Die Carolina Panthers setzten ihre Achterbahn-Saison auch in Week 17 fort, zu Hause setzte es gegen die Seattle Seahawks eine klare 10:27-Niederlage. Da aber erneut auch die Tampa Bay Buccaneers patzten, bleiben die Panthers derzeit noch an der Spitze der NFC South. Am Wochenende kommt es zum direkten Duell mit den Bucs. Die San Francisco 49ers gewannen derweil das NFC-Topspiel gegen die Chicago Bears mit 42:38 und haben den Nummer-1-Seed in der NFC weiter in der eigenen Hand, am nächsten Spieltag kommt es zum direkten Duell mit den Seahawks. Aktuell aber stünde in den Playoffs ein Auswärtsspiel in Charlotte auf dem Programm.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Seattle Seahawks (13-3) Die Seattle Seahawks sind weiterhin die Nummer 1 in der NFC. Bei den Carolina Panthers tat sich das Team von der Nordwest-Pazifikküste offensiv lange schwer, doch eine einmal mehr starke Defense und eine Leistungssteigerung der Offense brachten letztlich einen ungefährdeten Sieg. Zum Abschluss der Regular Season wartet das Kracherduell bei den 49ers.

NFL Saison 2025: Diese Teams haben keine Chance mehr auf die Playoffs 1 / 17 © Imagn Images NFL 2025: Diese Teams verpassen die Playoffs

Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Nach den Sonntagsspielen von Woche 17 hat es bereits 16 Teams erwischt, die ihren Fokus nun schon voll auf die neue Saison legen können. ran gibt einen Überblick über die bereits ausgeschiedenen Teams. © Icon Sportswire Indianapolis Colts (8-8)

Da konnte auch Quarterback-Opa Philip Rivers nicht mehr helfen: Die Indianapolis Colts sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden, noch vor dem eigenen Spiel in Week 17 war ein Wild-Card-Platz unerreichbar geworden. Was dabei fast ein bisschen untergeht, weil es gefühlt eine Ewigkeit her ist: Die Colts sind mit 7-1 bzw. 8-2 in diese Saison gestartet. © ZUMA Press Wire Detroit Lions (8-8)

Sechs Turnover waren einfach zu viel. Die Lions haben durch die Niederlage gegen die Vikings in Week 17 keine Chance mehr, die Packers abzufangen und sich doch noch für die Playoffs zu qualifizieren. © Imagn Images Minnesota Vikings (8-8)

Nicht durch eigenes Zutun, sondern aufgrund der übrigen Ergebnisse in Week 15 sind die Minnesota Vikings bereits sicher eliminiert - egal, wie ihr Sunday Night Game gegen die Dallas Cowboys verlaufen wäre. Da half auch der 34:26-Sieg am Ende nicht mehr. © Icon Sportswire Dallas Cowboys (7-8-1)

Durch den Sieg des Divisionsrivalen aus Philadelphia gegen die Washington Commanders haben die Eagles ihren ersten Platz in der NFC East vorzeitig klargemacht und die ohnehin nur noch minimalen Playoff-Chancen der Dallas Cowboys endgültig zunichtegemacht. Damit muss sich das Team um Dak Prescott George Pickens und CeeDee Lamb auch in dieser Saison damit begnügen, die Postseason von der Couch aus zu verfolgen. © IMAGO/Imagn Images Miami Dolphins (7-9)

Trotz zwischenzeitlich vier Siegen in Folge bedeutete die 15:28-Pleite im Monday Night Game des 15. Spieltags gegen die Pittsburgh Steelers das Ende aller Playoff-Träume für Miami. Sechs Niederlagen in den ersten sieben Spielen waren am Ende einfach zu viel. © 2025 Getty Images Kansas City Chiefs (6-10)

Es ist tatsächlich passiert: Die Kansas City Chiefs verpassen die Playoffs! Die 13:16-Niederlage in Week 15 gegen die Los Angeles Chargers machte das Undenkbare auch mathematisch perfekt. Es ist das erste Mal seit 2014, dass die Postseason der NFL ohne die Chiefs über die Bühne gehen wird. © IMAGO/Imagn Images Atlanta Falcons (6-9)

Eine erneut von Verletzungen geprägte Saison bei den Atlanta Falcons endet auch in diesem Jahr ohne eine Teilnahme an der Postseason. Spätestens mit der deutlichen 9:37-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war das besiegelt. Die letzte Playoff-Teilnahme der Falcons datiert aus der Saison 2017. © Imagn Images Cincinnati Bengals (6-10)

Wirklich realistisch war es ohnehin schon seit Wochen nicht mehr, mit der desaströsen 0:24-Heimniederlage gegen die Baltimore Ravens stand aber auch endgültig fest, dass die Cincinnati Bengals die Playoffs verpassen. Auch die Rückkehr des lange verletzten Quarterbacks Joe Burrow änderte daran nichts. © 2025 Getty Images New Orleans Saints (6-10)

Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins war es rechnerisch nicht mehr möglich. © IMAGO/Imagn Images Washington Commanders (4-12)

Nachdem die Commanders im vergangenen Jahr mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels noch bis ins NFC Championship Game vorgestoßen waren, ist der Traum vom erneuten Playoff-Football in dieser Saison früh geplatzt. Nach der deutlichen 0:31-Klatsche gegen die Minnesota Vikings und lediglich drei Siegen aus 13 Spielen müssen sie die Postseason endgültig abschreiben. © IMAGO/Imagn Images Cleveland Browns (4-12)

Der wohl polarisierendste Rookie-Quarterback der vergangenen Jahre muss in seiner ersten NFL-Saison definitiv von außen bei den Playoffs zuschauen. Zwar war Shedeur Sanders gegen die Tennessee Titans der erste Rookie-Quarterback der Saison, der über 300 Yards warf, dennoch mussten sich die Cleveland Browns den Titans knapp mit 29:31 geschlagen geben. Wieder keine Playoffs. © 2025 Getty Images Arizona Cardinals (3-13)

Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers. © IMAGO/Imagn Images New York Jets (3-13)

Eine weitere Saison zum Vergessen für die New York Jets. Nach der deutlichen 10:34-Niederlage gegen den Division-Konkurrenten aus Miami, der seine Saison tatsächlich noch herumgerissen hat, besteht für kein Team aus New York mehr eine Chance auf die Playoffs. © 2025 Getty Images Tennessee Titans (3-13)

Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee war nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar. © 2025 Getty Images Las Vegas Raiders (2-14)

Für die Truppe um Maxx Crosby war nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers war gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams hatten da schon mindestens acht Siege auf dem Konto. © 2025 Getty Images New York Giants (3-13)

Für das Team aus dem Big Apple ist seit dem 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions war eine zu viel.

AFC Wild Card Round: #7 Buffalo Bills (11-5) at #2 New England Patriots (13-3) Die Entscheidung ist gefallen: Die New England Patriots gewinnen erstmals seit 2019 die AFC East, nach dem eigenen 42:10-Sieg gegen die New York Jets machte die 12:13-Niederlage der Buffalo Bills gegen die Philadelphia Eagles den Deckel drauf. Das führt zu einer interessanten Konstellation, denn aktuell käme es in der ersten Playoff-Runde zum erneuten Division-Duell zwischen den Patriots und den Bills, da Buffalo von Platz fünf auf sieben abrutschte. Die Patriots wiederum haben am letzten Spieltag sogar noch die Chance auf den Nummer-1-Seed. NFL, 17. Spieltag: Drake Maye historisch - Gewinner & Verlierer

AFC Wild Card Round: #6 Los Angeles Chargers (11-5) at #3 Jacksonville Jaguars (12-4) Die Los Angeles Chargers verloren in Week 17 mit 16:20 gegen die Houston Texans, damit sind auch die letzten Chancen auf den Sieg in der AFC West hinfällig. Stand jetzt ginge es in der Wild Card Round zu den Jacksonville Jaguars. Das Team aus Florida scheint aktuell nicht zu stoppen, das 23:17 bei den Indianapolis Colts war bereits der siebte Sieg in Serie für Trevor Lawrence und Kollegen. Setzt sich diese Serie auch am letzten Spieltag gegen die Tennessee Titans fort, steht der Division-Sieg in der AFC South fest.

AFC Wild Card Round: #5 Houston Texans (11-5) at #4 Pittsburgh Steelers (9-7) Apropos nicht zu stoppen: Die Houston Texans stehen inzwischen sogar bei acht Siegen in Folge, das 20:16 bei den Los Angeles Chargers war wieder einmal einer ganz starken Defense zu verdanken - und eigenen Fehlern der Kalifornier. Die Texans stehen bereit für den Division-Titel, sollten die Jaguars gegen die Titans patzen. Die Pittsburgh Steelers bleiben indes ein einziges Rätsel. Mit 6:13 verloren Aaron Rodgers und Co. bei den Cleveland Browns, es war ein offensiver Offenbarungseid. Statt den Division-Sieg in der AFC North fix einzutüten, kommt es nun zum alles entscheidenden Duell gegen die Baltimore Ravens. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Denver Broncos (13-3) Die Denver Broncos machten sich am 1. Weihnachtstag selbst das schönste Geschenk und gewannen mit 20:13 bei den Kansas City Chiefs, einen Tag und die Niederlage der Los Angeles Chargers später stand der Division-Titel für das Team aus Colorado fest. Fehlt nur noch der Top Seed. Der ärgste Konkurrent, die Patriots, haben nur noch die Miami Dolphins vor der Brust. Die Broncos treffen auf die Chargers. Denver hat alles in der eigenen Hand, doch die Patriots warten nur auf einen Patzer.

NFL-Playoffs - die aktuellen Tabellen