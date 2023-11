Baltimore Ravens: Mega-Vertrag für Lamar Jackson war die richtige Entscheidung 

Anzeige In der abgelaufenen Offseason tüftelten die Baltimore Ravens monatelang an der Zukunft von Quarterback Lamar Jackson. Am Ende sollte es ein langfristiger Vertrag werden - die Entscheidung trägt mittlerweile beachtliche Früchte. von Tim Rausch Nur der Auserwählte kann Balance in die Galaxie bringen. Auf ihm ruhen die Hoffnungen, er hat die außergewöhnlichen Kräfte. Er soll das Böse vernichten. Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Vertragsverlängerung von Quarterback Lamar Jackson am vierten Mai diesen Jahres unterschrieben wurde, dem Feiertag der Community der legendären Filmreihe von "Star Wars". Auch Jackson beeindruckt mit seinen spielerischen Qualitäten, manche seiner Highlights werden gerne mit magischen oder übermenschlichen Superlativen umschrieben.

Lamar Jackson: Langzeitvertrag nach zähen Verhandlungen In der aktuellen Saison ruhen die Hoffnungen der Baltimore Ravens wieder auf seinen Schultern. Das war lange ungewiss. Denn in der abgelaufenen Offseason rissen die Gerüchte um eine Trennung von den Ravens und ihrem Schützling nicht ab. Nach einem monatelangen Hin und Her mit unterschiedlichen Statements in jegliche Richtung aus beiden Lagern und einer zwischenzeitlichen Tradeforderung des Spielers dann die Entscheidung: Jackson unterschreibt doch noch einen langfristigen Vertrag und erhält über fünf Jahre bis zu 260 Millionen US-Dollar. Das Investment macht sich bezahlt. Die Ravens konnten acht der ersten elf Partien gewinnen. Gegen den großen Rivalen aus der AFC North, die Cincinnati Bengals, setzte das Team im Thursday Night Game von Woche elf das nächste Ausrufezeichen. Beim 34:20-Erfolg brachte Jackson 16 von 26 Pässen für 264 Passing Yards und zwei Touchdowns an den Mann. Der 26-Jährige leistete sich keine Interception und verzeichnete auch noch neun Rushes für 54 Yards.

Lamar Jackson brilliert in neuer Ravens-Offense Der MVP der Saison 2019 blüht in der neuen Offense von Koordinator Todd Monken regelrecht auf und straft zahlreiche Kritiker Lügen, die seine Passfähigkeiten in den vergangenen Jahren immer wieder in Frage gestellt haben und ihn in der Diskussion um die absolute Elite unter den Quarterbacks als abgestempelter Run-First-Quarterback abwerteten. Jackson kommt in der Saison 2023 bisher auf 2.441 Passing Yards, zwölf Passing Touchdowns und fünf Interceptions. Im Laufspiel sammelte er weitere 535 Yards und fünf Touchdowns. Einzig die zehn Fumbles verzerren das weitestgehend sehr gute Bild ein wenig.

In der Offensive von Monken arbeitet der Erstrundenpick von 2018 in dieser Spielzeit deutlich besser aus der Pocket heraus, bringt die Wide Receiver um Routinier Odell Beckham Jr. und Rookie Zay Flowers häufig in vorteilhafte Situationen, um Yards nach dem Catch zu kreieren und hat weiter an seiner Genauigkeit geschliffen. Die Zahlen bestätigten diesen Eindruck. Jackson wirft den Ball zielgenauer (69,5 Prozent Completion Percentage) denn je. Mit im Durchschnitt 8,1 Yards pro angekommenem Pass legt der Playmaker derzeit einen neuen Karrierebestwert auf - eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorsaison mit nur 6,9 Yards/Pass.

