Todd Bowles und Jason Licht schreiben mit den Tampa Buccaneers seit einigen Jahren eine Erfolgsgeschichte. Dafür werden der Head Coach und der General Manager nun belohnt.

Die Tampa Bay Buccaneers haben zwei wichtige Zukunftsentscheidungen getroffen und setzen dabei auf Kontinuität. Wie die Franchise aus Florida bekanntgab, haben Head Coach Todd Bowles und General Manager Jason Licht Unterschriften unter mehrjährige Verträge gesetzt.

Damit wurden beide für ihre erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre belohnt. Zuletzt erreichten die "Bucs" fünf Jahre nacheinander die Playoffs, in den vergangenen vier Saisons jeweils als Division-Sieger der zugegebenermaßen strauchelnden NFC South.

Licht arbeitet bereits seit 2014 als GM für das Team. Der 54-Jährige holte nach Klub-Angaben von den 50 Startern der vergangenen beiden Jahre 40 via Draft oder als Undrafted Free Agents nach Tampa. Von den 38 Spielern, die er zwischen 2019 und 2024 in den ersten sechs Runden draftete, standen demnach alle in der vergangenen NFL-Saison in einem der 32 Roster.