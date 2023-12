Laut "NBC" gab das Deutschland-Gastspiel in Frankfurt den Ausschlag, beim 6:10 gegen die Indianapolis Colts war im November kaum etwas zusammengegangen. Dass der Klub noch während der Saison einen Schlussstrich zieht, war wegen Belichicks großer Verdienste auszuschließen. Zur nächsten Spielzeit will Teameigner Robert Kraft aber nun wohl einen Neuanfang.

Die Patriots spielen eine ganz und gar enttäuschende Saison, seit dem vergangenen Wochenende steht auch rechnerisch fest, dass eine Play-off-Teilnahme für das Team aus Foxborough nicht mehr möglich ist. Die Franchise scheiterte damit so früh wie nie seit der Saison 2000/01. Drei Siegen stehen zehn Niederlagen gegenüber.

Eine Ära geht zu Ende, Erfolgstrainer Bill Belichick muss die New England Patriots zum Saisonende nach 23 Jahren und sechs Super-Bowl-Triumphen wohl verlassen.

"Es ist einfach zu viel passiert. Das Deutschland-Spiel. Das Commanders-Spiel. Das Spiel gegen die Saints. All diese großen Spiele - und dann war da noch das Spiel gegen die Chargers", erklärte Tom E. Curran von "NBC Sports Boston" im Interview in der "Arbella Early Edition"-Sendung am Montag.

"Nur weil sie letzte Woche in Pittsburgh in der Primetime gewonnen haben, glaube ich nicht, dass das irgendetwas ändert", so Curran weiter.

Mit Belichick und Star-Quarterback Tom Brady gewannen die Patriots 2002, 2004, 2006, 2015, 2017 und 2019 den Titel. Brady verließ den Klub 2020.

Die Playoffs verpasste die Franchise bereits in zwei der letzten drei Spielzeiten.