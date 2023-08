"Blind Side": Böse Wende – Michael Oher verklagt seine angebliche Adoptivfamilie

Der richtige Dreh (1983)

Der richtige Dreh (1983): Der hochtalentierte Stefen "Stef" Djordjevic (Tom Cruise) träumt davon, sich über ein Football-Stipendium einen Platz auf einem renommierten College zu ergattern. Doch im entscheidenden Saisonspiel verspielt sein Team in den letzten Sekunden eine Führung und verliert. In der Kabine legt sich Djordjevic mit dem Coach an - und zieht den Kürzeren.

© imago/United Archives