"The Blind Side": Neue Wendung im Skandal um Ex-NFL-Profi Michael Oher? 

Mit der Vormundschaft hatten sie angeblich eine Vollmacht, um Geschäfte für ihn zu tätigen, auch nach seinem 18. Lebensjahr. Außerdem, so die Klageschrift, soll er den 20th Century Fox Studios die Rechte an seiner Geschichte "ohne jegliche Bezahlung" überlassen haben.

Der Film "Blind Side - Die große Chance" porträtiert das Leben von Michael Oher. Er wuchs in einem Heim auf, weil seiner Mutter wegen Drogenmissbrauchs das Sorgerecht entzogen wurde. Daraufhin wurde er von Familie Tuohy adoptiert und Oher schafft es schließlich in die NFL.

Der Rechtstreit zwischen Michael Oher, dessen Geschichte im bekannten Film "The Blind Side" aufgearbeitet wurde, und seiner angeblichen Adoptivfamilie geht in die nächste Runde. Nun könnte ein Dokument für eine Wendung sorgen.

Laut "ESPN" liegt nun ein Dokument vor, was die Familie Tuohy entlastet. Es soll belegen, dass Oher im Zeitraum zwischen Juni 2007 und April 2023 Zahlungen in Höhe von 138.311,01 US-Dollar erhalten habe - seinen Anteil an Film- und Buchrechten.

Der Anwalt der Familie führte zudem an, dass die Tuohys Oher in seiner Zeit an der High School und am College finanziell unterstützt haben soll.

Auf "ESPN"-Nachfrage wollte sich die Rechtsabteilung, die Oher vertritt, nicht zur laufenden Verhandlung äußern.