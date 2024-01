Buffalo Bills: Josh Allen glaubt nach Playoff-Aus weiter an zukünftige Super Bowl-Chance

Anzeige Die Buffalo Bills scheitern auch dieses Jahr an ihrem Traum, nach 1993 endlich mal wieder in den Super Bowl einzuziehen. Quarterback Josh Allen glaubt entgegen vieler Kritiker daran, dass der Traum in naher Zukunft noch lebt. von Mike Stiefelhagen Über 30 Jahre ist es her, dass die Buffalo Bills im Endspiel der NFL vertreten waren. Und damals hatten sie es geschafft, vier Mal in Folge (!) in den Super Bowl einzuziehen, doch sie konnten diesen nie gewinnen. Eine historische Schmach für die Franchise mit der so starken Fanbase, der "Bills Mafia". Die letzten Jahre deuteten nach einem guten Rebuild, guten Drafts und gutem Coaching daraufhin, dass dieses Team endlich wieder in der Lage wäre, die Liga zu gewinnen. Sehnsüchtig warten die Fans auf die Chance, es der Liga endlich zu zeigen. Doch wieder gab es ein ernüchterndes Ende, wieder gegen die Kansas City Chiefs, wieder gegen Patrick Mahomes. Doch dieses Mal ist es anders. Die Chiefs wirkten verletzlich und trotzdem verlor man mit 24:27 in der Divisional Round vor heimischen Publikum. Die Angst, dass der Traum ein Traum bleibt und man zu unrecht an dieses Team und diese Idee glaubt, wird jetzt von Quarterback Josh Allen öffentlich bekämpft. Der Bills-Star möchte sich mit diesem Gedanken nicht anfreunden.

Die Buffalo Bills - der ewige Favorit Im Grunde gehören sie ungefähr seit 2018 zum erweiterten Favoritenkreis auf den Titel. Das Jahr, indem sie im NFL-Draft an Position sieben Quarterback Josh Allen aus Wyoming auswählten. Zusammen mit Head Coach Sean McDermott, der in 2017 kam, sollte gemeinsam ein Weg gefunden werden, die Vince-Lombardi-Trophy in die Hände zu bekommen. Unerfolgreich war diese Zeit nicht. Seit 2019 ist die Franchise Stammgast in den Playoffs, in den letzten vier Jahren wurde nach langer Durststrecke drei Mal die eigene Division gewonnen. Aber in den Playoffs war - wie in dieser Saison - drei Mal gegen die Kansas City Chiefs Schluss, das AFC Championship Game in 2020 war das höchste der Gefühle. Und so langsam werden die angedachten Stars älter, Spieler gehen oder verlieren den Glauben und die Fans fragen sich: ist unsere Chance, die wir uns so hart erarbeitet haben, vorbei?

Josh Allen lässt keine Zweifel zu Einer der Protagonisten mittendrin: Quarterback Allen. Der mittlerweile 27-jährige Heilsbringer wehrt sich gegen die Kritik und Ängste: "Ich glaube an das, was wir hier tun und an die Verantwortlichen. Ich glaube an mich selbst. Und das wird sich auch nie ändern." Seitdem die Bills Allen in 2018 drafteten, gab es nur zwei Teams, die einen besseren summierten Record in der Regular Season besitzen: Die Chiefs und die Baltimore Ravens. Lediglich die New Orleans Saints haben es zwischen 2017 und 2021 geschafft, 58 Siege in der Regular Season einzufahren, ohne dabei das Endspiel zu erreichen. Die Bills haben diese Statistik jetzt ausgeglichen. In den Playoffs steht Allen mit den Bills 5-5. Auch wenn er mit 21 Touchdowns und nur vier Interceptions dabei gute Statistiken aufweisen kann, reichte es bisher nicht für eine Super-Bowl-Teilnahme.