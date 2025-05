Die ersten Beschwerden hatte der Wide Receiver schon am Ende der Saison 2021, als er sich nach eigenen Angaben "komisch" fühlte.

Am Donnerstag enthüllte er, dass er jahrelang an einer chronischen Darmerkrankung gelitten und sich sehr schlecht gefühlt habe.

Wenige Tage nach seiner Unterschrift bei den Carolina Panthers hat Hunter Renfrow tiefe Einblicke in sein Seelenleben gegeben und erklärt, warum er die komplette vergangene Saison in der NFL verpasst hat.

Lange Zeit rätselten die NFL-Fans über die Auszeit von Ex-Raiders-Receiver Hunter Renfrow. Nun erklärt er in beeindruckender Offenheit, warum er 2024 nicht Football spielte.

Renfrow: "Mir ging es so schlecht"

"Mir ging es in den letzten zwei Jahren so schlecht. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Teamkollegen so sehr im Stich lasse", sagte der 29-Jährige.

Gerade erst hatte er 2022 einen neuen, mit 32 Millionen Dollar dotierten Zweijahresvertrag bei den Las Vegas Raiders unterschrieben, als die Beschwerden zu groß wurden.