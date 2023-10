Buffalo Bills: London Games werden zum Horror-Trip

Gegen ausgeruhte Jaguars tat sich die Bills-Offensive lange schwer und fand erst in den letzten Zügen der Partie in ihren Rhythmus. Den Leistungsabfall nach der dominanten Vorstellung gegen die Miami Dolphins konnte sich Head Coach Sean McDermott nicht wirklich erklären.

Bereits in der ersten Halbzeit verletzten sich Star-Linebacker Matt Milano (Bein) und Defensive Tackle DaQuan Jones (Schulter) schwer, fallen womöglich für den Rest der Saison aus. Damit endet für die Buffalo Bills eine gebrauchte Woche, in der sich bereits Star-Cornerback Tre'Davious White eine Achillessehnen-Verletzung zuzog und die Saison bereits frühzeitig abhaken muss.

Müde Buffalo Bills verlieren nicht nur das Spiel gegen die Jacksonville Jaguars in London, sondern mehrere wichtige Bausteine in der Defense. Die vermeintlich gut gestartete Reise entpuppt sich letztlich als Horrortrip.

Buffalo Bills: War die Müdigkeit doch ein Problem?

"Es kommt natürlich drauf an, wie wir uns jetzt erholen. Aber am Ende müssen wir alles analysieren", sagte der 49-Jährige über den langen Trip. Auch wenn die Buffalo Bills die Müdigkeit nach der späten Reise von Donnerstag auf Freitag vor der Partie noch herunterspielten, war deutlich zu sehen, dass die Bills-Stars am Sonntagnachmittag drei Viertel lang nicht wirklich auf der Höhe waren.

"Ich hatte nicht das Gefühl, dass unser Energielevel heute optimal war", fuhr er fort. Für Star-Receiver Stefon Diggs lag die überraschende Niederlage auch an der Einstellung des Teams.