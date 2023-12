Buffalo Bills: Sean McDermott in der Kritik – Unterstützung von Andy Reid

So wurde Reid gefragt, ob er nach der aufkommenden Kritik für den 9/11-Vergleich den Kontakt zu seinem früheren Weggefährten gesucht habe.

Reid war damals Head Coach, McDermott in diversen Funktionen Assistenztrainer.

Der Head Coach der Buffalo Bills steht massiv in der Kritik, nachdem er im Jahr 2019 bei einem Team-Meeting eine Referenz zu den schrecklichen Terror-Geschehnissen des 11. September 2001 gewählt hatte. Er hatte sich damals beim Team entschuldigt. In dieser Woche bat er auch öffentlich vor den Medien um Vergebung.

Nach einem unpassenden 9/11-Vergleich steht Bills-Coach Sean McDermott in der Kritik. Unterstützung erhält er von seinem früheren Weggefährten Andy Reid.

"Keiner von uns redet während der Woche. Das ist einfach so. Wir sind alle so damit beschäftigt, unser Ding zu machen“, sagte Reid, der McDermott aber trotzdem öffentlich zur Seite sprang. "Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sean McDermott ein verdammt guter Mensch ist. Das ist es, was ich weiß", sagte Reid.

Am Sonntag geht es für die Bills zum Top-Spiel bei den Chiefs (ab 22:25 im Liveticker bei ran.de und in der ran-App). Die Playoffs sind bei einer 6:6-Bilanz weiterhin in Gefahr.