Cam Newton übernimmt Verantwortung: Entschuldigung nach Schlägerei

Der 34-Jährige geriet in eine Schlägerei mit gleich vier Widersachern, die er zumindest so lange in Schach halten konnte, bis die alarmierte Polizei eintraf.

Über Newtons Foundation "C1N", die der frühere Star der Carolina Panthers 2011 gründete, werden landesweit Football-Turniere veranstaltet.

Nach seiner Verfehlung richtete er zudem noch einen Appell an die Öffentlichkeit. "An jeden einzelnen High-School-Spieler, an jede einzelne Person, die ich beeinflusst habe, an jeden einzelnen Athleten: Nutzt meine Situation, um zu verstehen, dass sich Ihr Leben in einem Moment, in einer Entscheidung, einfach so ändern kann", sagte der frühere NFL-Star.

Am 26. Dezember 2021 stand Newton zum bislang letzten Mal in der NFL auf dem Feld.