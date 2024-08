Haskins spielte von 2018 bis 2021 für die Michigan Wolverines, die von Harbaugh trainiert wurden. Dort steigerte er sich kontinuierlich, erlief in seiner letzten Saison 1.327 Yards und 20 Touchdowns. Die 20 Endzonen-Besuche auf dem Boden waren ein neuer Rekord an der University of Michigan.

Die Los Angeles Chargers haben mit Hassan Haskins einen Running Back verpflichtet, der in seinen beiden Jahren in der NFL überhaupt nicht Fuß fasste.

Die Tennessee Titans pickten den Running Back daraufhin beim NFL Draft 2022 in der vierten Runde an Position 131. In seiner ersten Saison kam er zwar in 15 Spielen zum Einsatz, allerdings nur einmal als Starter. 93 Rushing-Yards und 57 Receiving-Yards waren seine magere Ausbeute.

Die Spielzeit 2023 verpasste er komplett. Haskins verletzte sich und sorgte zudem für einen Skandal abseits des Football-Feldes.