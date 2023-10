Anzeige

NFL-Ikone Dick Butkus ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie am Donnerstag mit.

Der frühere Middle Linebacker der Chicago Bears, der als einer der härtesten Defensivspieler in der Geschichte der Liga gilt, starb demnach "friedlich" im Schlaf in seinem Haus in Malibu.

"Dick war der ultimative Bear und einer der größten Spieler in der Geschichte der NFL", sagte Teamchef George McCaskey: "Er verkörperte das, was unsere großartige Stadt ausmacht." NFL-Commissioner Roger Goodell lobte ihn als "leidenschaftlichen Konkurrenten, der die Linebacker-Position als einer der größten Spieler der NFL geprägt hat."

In seiner Karriere, die er komplett bei den Bears verbrachte, nahm Butkus an acht Pro Bowls teil und wurde zweimal zum besten Defensivspieler des Jahres in der NFL gewählt. 1973 zwang ihn eine Knieverletzung zum Rücktritt, knapp sechs Jahre später wurde er in die Hall of Fame aufgenommen.

Beim 40:20 der Bears am Donnerstag (Ortszeit) bei den Washington Commanders legten die Teams vor Spielbeginn eine Schweigeminute ein. Für Chicago um Quarterback Justin Fields war es der erste Erfolg in dieser Saison nach zuvor vier Niederlagen.