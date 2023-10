Anzeige

Nach saisonübergreifend 14 Spielen ohne Sieg haben die Chicago Bears mal wieder gewonnen. Gegen die Washington Commanders war Wide Receiver D.J. Moore der Mann des Spiels.

Die Chicago Bears können noch gewinnen!

Im Thursday Night Game in Woche 5 der NFL-Saison 2023 schlugen Quarterback Justin Fields und Co. die Washington Commanders und fügten dem Team von der Ostküste die dritte Niederlage in Folge zu.

Beim 40:20-Erfolg über Washington machte vor allem Wide Receiver D.J. Moore auf sich aufmerksam. Der Passempfänger, vor der Saison per Trade aus Carolina nach Chicago gekommen, fing acht Bälle für 230 Yards und drei Touchdowns.

Auch sein Quarterback wusste zu gefallen. Fields brachte mit 15 von 29 Pässen zwar nur etwas mehr als die Hälfte seiner Bälle an den Mann, diese sorgten aber für 282 Yards Raumgewinn sowie vier Scores. Zudem lief er bei elf Versuchen für 57 Yards. Sein Gegenüber Sam Howell verbuchte satte 388 Passing Yards (37/51) und zwei Touchdowns, leistete sich aber auch eine Interception.

Bereits mit dem ersten Drive des Spiels ging Chicago in Führung, Fields fand Moore mit einem 20-Yard-Pass in der Endzone. Zwei weitere Scoring Drives - ein Field Goal und ein weiterer Touchdown - sorgten früh für einen 17-Punkte-Rückstand aus Sicht der Commanders, bei denen das Rushing Game den gesamten Abend keine Rolle spielte (zehn Carries für 29 Yards). Bis zum Pausenpfiff zogen die Bears auf 27:3 davon.