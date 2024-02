Der Hintergrund dafür könnte sein, dass sich die Bears mit einem neuen Quarterback beschäftigen. Die Franchise hält durch einen Trade mit den Carolina Panthers den Nummer-1-Pick im NFL Draft 2024 und könnte zum Beispiel USC-Star Caleb Williams als Anführer ihrer Offense picken. An Position neun sind die Bears erneut an der Reihe.

Fields war der Nummer-11-Pick im NFL Draft 2021

Fields wurde beim NFL Draft 2021 an Position elf gepickt und galt als möglicher Franchise Quarterback. In seinen bisherigen drei Spielzeiten blieb er hinter den Erwartungen zurück, zeigte aber 2023 zumindest eine positive Entwicklung. In 13 Spielen (5 Siege) warf er für 2.562 Yards, 16 Touchdowns und neun Interceptions, lief zudem viermal selbst in die Endzone.

Fields blickt nun 2024 der letzten Saison seines Rookie-Vertrages entgegen. Sollten die Bears tatsächlich ihren Nummer-1-Pick für einen neuen Quarterback verwenden, könnte die Zukunft von Fields in der Rolle des Backups oder bei einem anderen Team liegen.

Dass er den Bears bei "Instagram" nicht mehr folgt, lässt eher Letzteres vermuten.