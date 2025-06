NFL-Receiver Tyler Boyd unterstreicht einmal mehr, dass er seine Zukunft bei den Pittsburgh Steelers sieht. Zu deren Head Coach Mike Tomlin hat er nach eigenen Angaben ein gutes Verhältnis.

Tyler Boyd hat sich erneut zu einem weiteren Engagement in der NFL geäußert. Der ehemalige Wide Receiver der Cincinnati Bengals und der Tennessee Titans würde gerne für sein Heimatteam, die Pittsburgh Steelers, auflaufen.

Das hat der 30-Jährige in einem Interview mit "Pittsburgh Sports Now" gesagt. "Meine ganze Familie ist hier. Der Großteil von ihnen wäre endlich in der Lage mich zu supporten", erklärte Boyd, der gerne noch drei bis vier Jahre in der Liga bleiben würde.

Schon vor der vergangenen Saison hatte er geäußert, für die Steelers spielen zu wollen. Damals unterschrieb Boyd stattdessen einen Einjahresvertrag mit den Tennessee Titans, wo er nach 16 Spielen 39 gefangene Bälle mit 390 Yards in den Statistiken stehen hat.