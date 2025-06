Aaron Rodgers übernimmt nach langer Ungewissheit als Quarterback bei den Pittsburgh Steelers. Mit der Ankunft des Routiniers wird sich einiges im Team ändern, wie auch der Wide-Receiver-Coach der Franchise betont.

von Daniel Kugler

Mit der Ankunft von Aaron Rodgers beginnt bei den Pittsburgh Steelers eine neue Zeitrechnung.

Auch wenn der Star-Quarterback bereits in Aussicht gestellt hat, dass die Saison 2025 mit großer Wahrscheinlichkeit seine letzte in der NFL sein wird.

Sollte es nur ein "One Hit Wonder" bei den Steelers mit dem 41-Jährigen werden, wurde dennoch ein Paradigmenwechsel in Pittsburgh eingeläutet. Besonders auf die Passempfänger kommt in Zukunft einiges an Umstellung zu, um sich auf die Bedürfnisse und Eigenheiten des neuen Playmakers einzustellen.

Zach Azzanni, der Wide-Receiver-Coach der Franchise, begrüßt jedoch die Tatsache, dass Rodgers hohe Ansprüche an seine Zielspieler stellt.

"Ich liebe diese Herausforderung", wird Azzanni von "ESPN" zitiert. "Ich mag das. Ich bevorzuge es, jemanden zu haben, der sich mit den Details in der Umgebung auskennt, und diese Jungs müssen schließlich auf derselben Seite sein. Ich verstehe, dass er hart mit den Receivern umgeht, und das gefällt mir, denn ich gehe auch hart mit ihnen um."