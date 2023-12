Joey Bosa frisst sich mit Mega-Speiseplan in Top-Form

Chargers-Star Joey Bosa hat in der Offseason alles darauf ausgerichtet, gehörig zuzunehmen und sein Gewicht zu erhöhen. Bis zu 5000 Kalorien standen nach eigener Aussage dabei gezielt auf dem Speiseplan. "In diesen Tagen macht das Essen nicht wirklich Spaß, es ist mehr ein Teil des Jobs", berichtete der 28-Jährige am Rande des Training Camps. © 2023 Getty Images