Riley Reiff (New England Patriots)

Die Offensive-Line-Seuche bei den New England Patriots geht in die nächste Runde. Right Tackle Riley Reiff, als Starter eingeplant, wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Im letzten Preseason-Spiel gegen die Tennessee Titans verletzte er sich und muss nun mindestens vier Wochen aussetzen. Für ihn rückt Tight End Pharao Brown in den Kader auf.