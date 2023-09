Anzeige

Die Minnesota Vikings verlieren auch ihr zweites Spiel des Saison. Nach der Partie wird Alexander Mattison Opfer von rassistischen Beleidigungen.

Unschöne Nachrichten für Alexander Mattison. Auf Instagram hat der Running Back der Minnesota Vikings zwei Screenshots von mehreren Mitteilungen veröffentlicht, in denen er übel beleidigt wird.

"Unglaublich... Das ist nicht okay. [...] Ihr könnt mich so viel ihr wollt wegen Fantasy anmachen oder sagen, was für ein schlechter Spieler ich bin. Blah blah blah. Das ist mir egal. Aber diese Scheiße ist nicht akzeptabel. Ich hoffe, die über 60 Leute, die sich dazu entschieden haben, mich mit widerlich respektlosen Nachrichten anzugreifen, denken wirklich darüber nach, was zur Hölle sie da gesagt haben und wie es jemanden wirklich berührt. Unter meinem Helm bin ich ein Mensch, ein Vater, ein Sohn. Das ist einfach krank."

In den Ausschnitten, die der 25-Jährige in seiner Story teilte, benutzen die Absender eindeutig rassistisch Worte. Zudem wird Mattison aufgefordert, sich das Leben zu nehmen.

Minnesota hatte zuvor gegen die Philadelphia Eagles mit 28:34 verloren und stehen dadurch nun bei eienr Bilanz von 0:2.