Aaron Rodgers schrieb die wohl bitterste Geschichte in Week 1 der neuen NFL-Saison. Nun meldete sich der schwer verletzte Quarterback der New York Jets in der "Pat McAfee Show" zu Wort - und überraschte mit seinem angepeilten Zeitplan bis zur Rückkehr.

Von Chris Lugert

Knapp vier Tage nach seiner schweren Verletzung im ersten Saisonspiel der New York Jets gegen die Buffalo Bills hat sich Quarterback Aaron Rodgers erstmals öffentlich zu Wort gemeldet.

Der 39-Jährige war am Freitag zu Gast in der "Pat McAfee Show" und berichtete über die schwere Zeit im Nachgang seines Achillessehnenrisses. Zudem überraschte er mit einer sehr optimistischen Prognose für eine Rückkehr.

"Alles, was ich brauche, ist dieses eine extra Prozent an Inspiration. Gebt mir eure Zweifel, gebt mir eure Prognosen und dann seht, was ich tun werde", sagte ein kämpferischer Rodgers.

Auf die Nachfrage, ob er sogar bereits zu den Playoffs im Januar - also in vier Monaten - zurückkommen könnte, meinte er vielsagend: "Alles ist möglich". Sein Reha-Plan werde "einige Leute schocken". Eigentlich wird bei einem Achillessehnenriss mit einer Ausfallzeit von mindestens sechs, eher mehr, Monaten gerechnet.

Rodgers hatte sich die Verletzung im Monday Night Game gegen die Bills bereits im vierten Play zugezogen. Zuvor hatte er die Ehre, mit der US-amerikanischen Flagge aufs Spielfeld im MetLife Stadium einzulaufen.

"Der Montag hat fantastisch begonnen, es war unglaublich, mit der Fahne aufs Spielfeld zu laufen", schilderte der viermalige MVP. "Dann hat es sich zu den schlimmsten 24 Stunden meines Lebens entwickelt", fuhr er fort.