Die NFL-Saison 2025 steht an. Los geht es mit dem Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles. ran zeigt, wo ihr das Eröffnungsspiel live sehen könnt. Endlich geht es los! Die NFL-Saison 2025 startet in der Nacht auf den 5. September mit dem Duell zwischen den Dallas Cowboys bei den Philadelphia Eagles. Damit eröffnet Super-Bowl-Champion Philadelphia um Quarterback Jalen Hurts im heimischen Lincoln Financial Field die neue NFL-Spielzeit.

NFL, Week 1: Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles live Im Februar 2025 holten sich die Eagles durch ein 40:22 gegen die Kansas City Chiefs den heiß ersehnten NFL-Titel im Super Bowl LIX. Auch die Cowboys mussten in der Vorsaison schon die Stärke der Eagles anerkennen. In Woche 17 gab es das Duell zwischen Philadelphia und Dallas. Die Eagles fegte damals mit 41:7 über die Texaner hinweg.

Das Wichtigste zur NFL in Kürze Spielplan

Teams

Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles: Wann ist Kickoff? Begegnung: Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles

Wettbewerb: NFL Regular Season, Week 1

Datum: 5. September 2025

Uhrzeit: 02:20 Uhr

Austragungsort: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

NFL Regular Season: Wird die Partie Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles live im Free-TV gezeigt? Ja, RTL überträgt das NFL-Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles in Deutschland.

NFL Regular Season: Gibt es zu Cowboys@Eagles einen Livestream? Ja, die Partie der Dallas Cowboys bei den Philadelphia Eagles wird von Streaming-Anbieter RTL+ übertragen. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Zudem gibt es auch einen Livestream bei DAZN, auch hier ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Mit dem NFL Game Pass können alle Spiele in einem kostenpflichtigen Abo mit englischem Original-Kommentar geschaut werden.

