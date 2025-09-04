Nachdem Tom Brady bereits eine Statue am Gillette Stadium der New England Patriots bekommen hat, soll laut Eigentümer Robert Kraft auch sein langjähriger Weggefährte Bill Belichick folgen.

Die New England Patriots haben mit Tom Brady und Bill Belichick ihre erfolgreichste Zeit als Franchise durchlaufen. Dem Quarterback wurde diese Zeit vor knapp einem Monat mit einer Statue vor dem Gillette Stadium gehuldigt.

Laut Patriots-Eigentümer Robert Kraft soll dort auch eine Statue von Coach Belichick folgen. "Als die großartige Ära nach 20 Jahren geendet ist, was es immer mein Ziel, für Tommy und Bill eine Statue zu bauen, wenn sie ihre aktiven Karrieren beenden", sagte Kraft in einem TV-Interview mit dem Sender "WBZ".

Und weiter: "Wenn Bills Trainerkarriere beendet ist, freue ich mich, auch mit ihm über eine mögliche Statue, die direkt neben Tommy stehen soll, zu unterhalten."