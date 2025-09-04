NFL
NFL: New England Patriots wollen Statue für Bill Bellichick neben Tom Brady bauen
- Aktualisiert: 04.09.2025
- 08:15 Uhr
- ran.de
Nachdem Tom Brady bereits eine Statue am Gillette Stadium der New England Patriots bekommen hat, soll laut Eigentümer Robert Kraft auch sein langjähriger Weggefährte Bill Belichick folgen.
Die New England Patriots haben mit Tom Brady und Bill Belichick ihre erfolgreichste Zeit als Franchise durchlaufen. Dem Quarterback wurde diese Zeit vor knapp einem Monat mit einer Statue vor dem Gillette Stadium gehuldigt.
Laut Patriots-Eigentümer Robert Kraft soll dort auch eine Statue von Coach Belichick folgen. "Als die großartige Ära nach 20 Jahren geendet ist, was es immer mein Ziel, für Tommy und Bill eine Statue zu bauen, wenn sie ihre aktiven Karrieren beenden", sagte Kraft in einem TV-Interview mit dem Sender "WBZ".
Und weiter: "Wenn Bills Trainerkarriere beendet ist, freue ich mich, auch mit ihm über eine mögliche Statue, die direkt neben Tommy stehen soll, zu unterhalten."
Belichick-Statue als Möglichkeit
Insgesamt gewann das Duo sechs Super Bowls, bevor Brady 2020 als Free Agent die Franchise in Richtung Tampa Bay Buccaneers verließ. Belichick hatte 24 Jahre das Sagen an der Seitenlinie in New England und verließ das Team vier Jahre nach Tom Brady im Jahr 2024.
Mit dem Trainer trennte man sich damals wohl nicht im Guten, wie nun erneut in einem Interview von Belichick mit der "Boston Globe" klar wurde. Auf die Frage, was in seiner neuen Rolle als Head Coach am College einfacher sei, sagte er: "Es gibt keinen Eigentümer und auch keinen Sohn des Eigentümers."
Trotz dieser Aussagen unterstrich Patriots-Eigentümer Kraft die Möglichkeit einer Statue für den legendären Trainer vor seinem Stadion. Trotz der Uneinigkeiten zum Ende der gemeinsamen Zeit sollen die erfolgreichen Jahre wertgeschätzt werden.